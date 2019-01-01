مصادر.. فيلايني يقترب من الدوري الصيني

فيلايني يقترب من مزاملة باولينيو وكاراسكو والبقية في الدوري الصيني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن النجم الدولي البلجيكي مروان فيلايني أصبح قريبًا من الانضمام إلى جوانزو الصيني خلال الساعات المقبلة.

وكان مروان فيلايني قد ارتبط بعدة عروض قادمة من الدوري الصيني وأخرى من الدوري الأمريكي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب الميرور فإن الساعات القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن انتقال مروان فيلايني إلى جوانزو الصيني مقابل حوالي 7 مليون يورو.

ولم تفصح المصادر عن الراتب المتوقع لفيلايني مع فريقه الصيني الجديد، ولكن التوقعات تشير إلى أنه سيتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو سنويًا.

وكان مروان فيلايني قد فقد أدواره في مانشستر يونايتد منذ رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر وخلافته بالنرويجي أولي جونار سولشار.