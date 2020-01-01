مصادر .. ريال مدريد يقترب من إقالة زيدان

هل قرر فلورنتينو بيريز إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد مع تواجد بوتشيتينو وأليجري بلا عمل؟

أفادت توتو سبورت وبعض المصادر الإيطالية الأخرى أن مدريد بات قريبًا من إقالة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وتسببت خسارة ريال مدريد في مطلع الأسبوع الحالي أمام فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ارتفاع وتيرة الغضب ضد المدرب الفرنسي.

في توتو ميركاتو لا يزالون على دراية بأخبار ريال مدريد وكانوا مسؤولين عن التصريح بأن زين الدين زيدان سيرحل عن ريال مدريد قريبًا، والآن يجددون ما قالوه.

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وأضافت الصحيفة الإيطالية أن زيدان ​​لديه أشهر معدودة في ريال مدريد وسيتم طرده في نهاية الموسم بعد الانطلاقة المتواضعة للموسم الحالي والصدام مع الإدارة في الميركاتو.

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زيدان حقق مع ريال مدريد العديد من الألقاب سواء على مستوى الولاية الأولى التاريخية أو الثانية التي حقق فيها كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد والليجا في الموسم الماضي.

ولكن على الرغم من ذلك، ورغم كونه المدرب الثاني على مستوى الحصول على الألقاب في تاريخ ريال مدريد فإنه في حال لم تأتِ النتائج إيجابية في نهاية الموسم فستكون الإقالة هي الحل.

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يذكر أن ريال مدريد قد سقط هذا الموسم على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي ولكن الأزمة الكبرى ظهرت حين تحدث البعض عن عدم رضا داخل غرفة الملابس عن زيدان وقراراته..