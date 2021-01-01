مصادر .. راموس يرفض التجديد ويودع ريال مدريد

حكاية راموس وريال مدريد تقترب من النهاية

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس قد رفض تجديد عقده مع ريال مدريد واتخذ القرار النهائي بالرحيل عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي. .

في التقليل من طلباته، وقد رأى الكثيرون العملية التي خضع لها أمس ما هي إلا بادرة بأنه سيغادر ويريد أن يتعافى تمامًا حتى لا تكون هناك مشاكل في الفحوصات الطبية مع ناديه الجديد

ولكن بعيدًا عن هذه التكهنات والربط بين العملية الجراحية وبين رغبته في ترك ريال مدريد، راموس قد قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الملكي وفقًا للصحفي سيرو لوبيز.

ورفض راموس اقتراح التجديد لمدة عامين مع رغبة ريال مدريد في تخفيض راتبه بنسبة 10% مع العقد الجديد مقارنة بما يحصل عليه وفقًا للعقد الحالي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

ووفقًا لهذه المعلومات، قرر النادي الملكي التخلى بالفعل عن قائده وأنهم في الأيام المقبلة لن يقدموا أي عرض تجديد آخر له حيث بات القرار نهائيًا بالنسبة للطرفين بأن يرحل راموس بنهاية الموسم.

ويشير سيرو لوبيز الذي يأتي كل ذلك على عهدته إلى أن قائد النادي الملكي وقلب الدفاع الأبرز في ريال مدريد خلال السنوات الماضية قرر أن يودع النادي رغم العلاقات الودية بينه وبين الرئيس فلورنتينو بيريز.

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الجدير بالذكر أنه وفقًا لشبكة "COPE" الإسبانية، فإن العملية ستبعد راموس عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وقد تصل إلى شهرين، الأمر الذي يأتي في وقت حساس من الموسم ومع مستقبل مجهول بالنسبة للاعب حتى اللحظة.