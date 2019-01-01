مصادر | دي روسي يقترب من الاعتزال

دي روسي لا يرغب في ارتداء قميص غير قميص روما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت سكاي إيطاليا أن أسطورة نادي روما دانييلي دي روسي قد اقترب من إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكان دي روسي قد ترك روما بعد مسيرة أسطورية استمرت لـ 18 عامًا، بعد خلاف مع الإدارة الأمريكية المالكة للنادي.

وعقب رحيله، كشف دي روسي عن رغبته في مواصلة رحلته في أوروبا بعيدًا عن عروض الصين والولايات المتحدة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وكانت رغبة قائد روما السابق في أن يستمر في إيطاليا، وكان فيورينتينا هو الخيار الأقرب لضمه في الميركاتو الحالي.

ولكن عكس هذه المؤشرات، كشفت سكاي إيطاليا عن رغبة دي روسي في الاعتزال بدون ارتداء قميص آخر بعدما أعاد التفكير في العروض المتاحة.

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يذكر أن ملك روما فرانشيسكو توتي قد رحل عن منصبه الإداري في روما بعد خلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية هو الآخر.