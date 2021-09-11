مصائب قومٍ .. المزيد من الإصابات تضرب بايرن ميونخ قبل لقاء برشلونة

النادي البافاري يعاني من إصابة جديدة قبل أيام من مواجهة برشلونة في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تعرض اللاعب سيرج جنابري للإصابة اليوم في مواجهة فريقه بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزيج ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

اللاعب عانى من الإصابة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وقام بمغادرة ملعب اللقاء بشكل فوري بعد تدخل الفريق الطبي.

وقام جنابري على قدميه قبل أن يغادر الملعب، فيما يبدو وأنه بحال جيد، لكن جاء خروجه كإجراء احترازي قبل مواجهة الفريق الكتالوني.

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وكان بايرن ميونخ قد حقق الفوز في لقاء اليوم ضد لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

ويحتل النادي البافاري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد عشر نقاط، بعد أربع جولات في البطولة.

ويواجه بايرن ميونخ نظيره برشلونة يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة وبايرن ميونخ في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.