مشهد مؤسف .. اشتباك ساخن بين ديكلان رايس ومدرب سلوفاكيا

إنجلترا تخطت سلوفاكيا بصعوبة بالغة

شهدت نهاية مباراة إنجلترا وسلوفاكيا المثيرة في دور الـ16 من يورو 2024 مشهدًا مؤسفًا أبطاله ديكلان رايس نجم وسط الإنجليز والإيطالي فرانشيسكو كالزونا المدير الفني للمنتخب السلوفاكي.

سلوفاكيا حافظت على تقدمها بهدف نظيف حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حين سجل جود بيلينجهام هدف التعادل القاتل لمنتخب الأسود الثلاثة، وفي بداية الشوط الإضافي الأول أضاف هاري كين هدف الفوز الثمين.

الخسارة القاسية تركت أثرها على المدرب الإيطالي الذي فاجأ نجم وسط آرسنال بدفعه في صدره عقب نهاية اللقاء، فما كان من رايس إلا الدخول في اشتباك ساخن معه والرد عليه بمجموعة من الصرخات والشتائم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكاد الاشتباك أن يتطور بين الرجلين لولا تدخل عدد من لاعبي الفريقين وعناصر الجهازين الفنيين.

يُشار إلى أن إنجلترا ستُواجه سويسرا في دور الـ8.