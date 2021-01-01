مشهد مسرب من مفاوضات الشباب السعودي مع دييجو كوستا

هل ينضم كوستا لنادي الشباب؟

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، صورة تثبت مفاوضات نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع الإسباني دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

وأكد البلطان في تصريحات منذ أيام قليلة، أن كان هناك مفاوضات مع كوستا ولكن اللاعب رفض، ولكن من الواضح أنها عادت من جديد حسب بعض التقارير.

وظهرت الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ظهر خالد البلطان رئيس الشباب ودييجو كوستا وبعض الأشخاص من المحتمل أن يكونوا وسطاء الصفقة.

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الشباب يتطلع لتدعيم صفوفه بصفقة قوية خاصًة بعد فسخ تعاقد السنغالي ماكيتي ديوب المهاجم السابق للفريق، حيث أصبح هناك مكانًا للاعب أجنبي.

البلطان رفع سقف طموحات جماهير الشباب مؤخرًا بعد التعاقد مع صفقات مميزة على رأسهم إيفر بانيجا وفابيو مارتينيز اللذان يقدمان أداء أكثر من ممتاز.

قد يكون انضمام كوستا فصلًا جديدًا لتطور الكرة السعودية خلال المواسم الأخيرة، حيث ما يمتلكه المهاجم الإسباني من إمكانيات كبيرة سيزيد البطولة بلا شك.