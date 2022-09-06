تين هاج يبالغ في إهانة رونالدو؟

هاجم لاعب منتخب هولندا السابق ويم كيفت مواطنه إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بسبب المعاملة "السيئة" التي يقابل بها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على حد تعبير اللاعب الذي مثل الطواحين الهولندية بين عامي 1981 و1993.

البرتغالي الأسطوري وهداف كرة القدم الدولية عبر العصور، لم يبدأ سوى مباراة واحدة بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد محاولاته الحثيثة لمغادرة الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المنصرم.

نهاية غير متوقعة

تين هاج يختار جادون سانشو كخيار أول في مكان رونالدو مع وجود أنتوني إيلانجا كخيار آخر، والآن مع وصول البرازيلي أنتوني يبدو الجناح الآخر محجوزًا هو الآخر مع تبقي مكان في رأس الحربة يبدو تين هاج مقتنعًا فيه بماركوس راشفورد.

وقال كيفت لمجلة "سوكر نيوز" الهولندية: "مشهد رونالدو على دكة البدلاء يؤذي عيني، علينا القول إن هذه نهاية غير متوقعة لمشوار عظيم".

هل بات سيئًا لهذه الدرجة؟

وأضاف مهاجمًا تين هاج: "هل من المعقول أنه يجلس على الدكة لأنه بات سيئًا جدًا، أم إن عليه عمل أشياء مختلفة للمدرب كي يقحمه في الملعب" في إشارة إلى بذل الولاء لتين هاج أكثر بعد استياء الأخير من عدم حضور رونالدو للمعسكر التحضيري قبل بداية الموسم.

على كل حال، مع نزول رونالدو في الشوط الثاني بمباراة آرسنال ذاب بعض الجليد، خصوصًا بعد رسالته للجماهير واللاعبين عقب الفوز على آرسنال، قد تكون هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بوضعية رونالدو.