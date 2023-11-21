"مشكلة هويلوند هي أن لاعبي مانشستر يونايتد ليسوا في مستواه!"

هل هذه مشكلة حقًا؟

تحدث الدولي الهولندي السابق ياب ستام عن بعض مما يعانيه اللاعب الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم الشياطين الحمر في الفريق العريق، رغم اعترافه الكامل بقدراته الرائعة.



وقال ستام لاعب يونايتد الأسبق في تصريحات لـ"سوكر نيوز": "لقد ترك انطباعًا جيدًا حقًا بالنسبة لي، أعتقد أنه لاعب جيد حقًا وموهوب للغاية".



وأضاف: "يملك قدمًا يسرى ممتازة، قدرات بدنية مميزة وسرعات كبيرة، أعتقد أن كل هذا ظهر من مبارياته الأولى في يونايتد".



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "أعتقد أن المشكلة بشأنه لها علاقة أولًا بالقدوم إلى ناد كبير مثل يونايتد في سن صغيرة، من غير السهل عليه أن يظهر كل إمكانياته لأنه يملك لاعبين حوله ويحتاج إليهم كي يضعوه أمام المرمى للتسجيل".



وأردف: "إنه يلعب في فريق يفتقد الثقة ومع لاعبين لا يملك كثير منهم الجودة للعب في هذا المستوى، هذا يصعب الأمور عليه، ولكنني أنصحه بمواصلة إبداء موهبته والعمل بجد، إذا سجل المزيد من الأهداف فسيحظى بالثقة المطلوبة".

