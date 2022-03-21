مشكلة النصر الأبدية؟ .. الهريفي يكشفها لـ"العقلاء فقط"

أوضح فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، أن العالمي يدار بطريقة لا تصلح في كرة القدم، مؤكدًا أنه يعاني من مشكلة أبدية.

العالمي مر بالموسم الجاري وفي أواخر الموسم الماضي بعديد الأزمات الداخلية والخارجية، بدايةً من مشكلات نجمه الأول المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تم فسخ عقده في الأخير بأكتوبر 2021، مرورًا بالأزمات الإدارية والمالية، التي يحاول الأمير خالد بن فهد السيطرة عليها.

كذلك عانى النصر من خلافات بين رموزه، والتي كانت أشهرها أزمة الهريفي مع الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، وعضو شرف النادي طلال الرشيد.

الهريفي رغم دخوله في أزمة كبيرة بسبب انتقاده لأوضاع العالمي إلا أنه لم يكف عن الحديث عما ينقص النصر كي يستفيق من كبوته ألا وهو آراء المخلصين له.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلام للعقلاء فقط، تدرون وين مشكلة النصر الأبدية أنه يدار بفكر الرجل الواحد..!!، النصر يحتاج آراء المخلصين والفكر الجماعي المحب.

"للأسف هذا الفكر لا يصلح ولا يدوم في كرة القدم (الكيانات)، كان في السابق يتعايش فقط في المؤسسات".

كلام للعقلاء فقط ..🙏



تدرون وين مشكلة النصر الابديه

انه يدار بفكر الرجل الواحد ..!!



النصر يحتاج

اراء المخلصين و الفكر الجماعي المحب . 👌



للاسف هذا الفكر

لا يصلح ولا يدوم في كرة القدم ( الكيانات )

كان في السابق يتعايش فقط في المؤسسات . — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) March 20, 2022

يذكر أن العالمي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الصدارة.

وودع النصر المنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، بجانب غيابه عن النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بعدما احتل المركز السادس في الدوري المحلي بالموسم الماضي.

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