لاليجا تختتم مشروعها لتطوير كرة القدم العراقية بعد أكثر من ثلاث سنوات من التعاون





اختتمت رابطة الدوري الإسباني لكرة (لاليجا) مشروعها للاستشارات وتطوير كرة القدم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، والذي انطلق في عام 2023، وذلك عقب انتهاء مدة العقد الأصلي وفترة لاحقة من المفاوضات، قدمت خلالها لاليجا مجموعة من البدائل الهادفة إلى وضع إطار جديد لاستمرار التعاون.

مشروع حظي بدعم من أعلى المستويات

وقال خابيير تيباس رئيس لاليجا: "يمتلك العراق واحدة من أكثر القواعد الجماهيرية شغفاً والتزاماً بكرة القدم في العالم، وقد شكّل هذا الحماس مصدر إلهام دائم لفريق عملنا طوال هذه السنوات الثلاث. كل ما بنيناه معاً يمثل إرثاً لكرة القدم العراقية. وأنا على قناعة بأن الأسس التي أرسيناها راسخة، ولديّ ثقة بأن المسؤولين عنها الآن سيعرفون كيفية الحفاظ عليها والعمل على تطويرها".

وكان الاتفاق قد انطلق في عام 2023 بقيادة عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم آنذاك، حيث خصصت لاليجا منذ البداية فريقًا دائمًا للعمل على الأرض في بغداد، مدعومًا بمئات المتخصصين من مقرها الرئيسي في مدريد ومكاتبها الدولية.

كما حظي المشروع منذ انطلاقته بمشاركة مباشرة من خابيير تيباس، رئيس لاليجا، الذي أشرف شخصيًا على تطوره وزار العراق في مناسبات عديدة.

أبرز المحطات: تطوير الأعمال والمسابقات الاحترافية

• إعادة تنظيم شاملة لدوريي الدرجتين الأولى والثانية، بمشاركة 20 فريقًا وإقامة 380 مباراة، إلى جانب استحداث أنظمة جديدة للأدوار الإقصائية لتحديد الصعود والبقاء والهبوط، بما أسهم في تعزيز التنافسية والاحترافية، مع تحديد أكثر وضوحًا للأدوار والمسؤوليات داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم وهياكل المسابقات.

• تطبيق روزنامة غير متماثلة مشروطة، إلى جانب استراتيجية تدريجية تم تطويرها منذ عام 2023، بهدف مواءمة مواعيد انطلاق الموسم ونهايته مع الدوريات الأوروبية الكبرى. وكان العمل المنجز خلال صيف 2026 حاسمًا لضمان انطلاق الموسم الجديد على أسس سليمة، مع استيعاب متطلبات كأس العراق، وكأس السوبر العراقي الجديدة، والتزامات المنتخب الوطني، ومشاركة الأندية في البطولات القارية.

• تطبيق المرحلة الأولى من نظام الرقابة المالية على الأندية، بما شمل اللوائح المالية وبرامج التدريب في العراق وإسبانيا، وإنشاء لجنة للمصادقة ولجنة للاستئناف.

• إدخال تقنية حكم الفيديو المساعدVAR للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العراقية.

• ارتفاع قيمة الحقوق السمعية والبصرية بمقدار 6.5 أضعاف، مع تسجيل أكثر من 20 مليون مشاهد رقمي خلال موسم 2025-2026، وبمتوسط 112 ألف مشاهدة للمباراة الواحدة.

• إبرام اتفاقية مع أديداس لتكون المورّد الرسمي للكرات، إلى جانب تطبيق أول نموذج احترافي لتفعيل وقياس الرعاية في تاريخ المسابقة.

• نمو المنظومة الرقمية للمسابقة بنسبة 39.6%، وبنسبة 81.7% عند احتساب واتساب، لتصل إلى 474,600 متابع. كما بلغ إجمالي متابعي الأندية العشرين مجتمعة 6.29 مليون متابع، مع تسجيل جميع الأندية معدلات نمو إيجابية.

• تنظيم 20 ورشة عمل، وتدريب أكثر من 500 متخصص من 40 ناديًا، وتقديم أكثر من 200 ساعة تدريبية، شملت ثلاثة برامج معايشة في مقر لاليغا بالعاصمة الإسبانية مدريد. وغطت البرامج جميع مجالات المشروع، بما في ذلك تطوير الأعمال والتطوير الرياضي.

أبرز المحطات: التطوير الرياضي وكرة القدم للفئات العمرية – «مشروع الحلم»

• إنشاء منظومة دوريات الفئات العمرية في العراق، والتي توسعت من 66 فريقًا في موسم 2023-2024 إلى 174 فريقًا و1,608 مباريات و4,070 لاعبًا مسجلًا في موسم 2025-2026، بزيادات تجاوزت 163% في عدد الفرق، و301% في عدد المباريات، و142% في عدد اللاعبين.

• للمرة الأولى، تم تسجيل جميع اللاعبين عبر منصة رقمية MyIFA تضمنت لوائح للحد من التلاعب بالأعمار. كما اعتمد النظام 856 مدربًا و994 حكمًا و226 مراقب مباراة.

• قام مركز المواهب التابع للاتحاد العراقي لكرة القدم في بغداد بتقييم 1,424 مشاركًا من 66 مؤسسة، واختيار 96 لاعبًا و14 مدربًا للخضوع لعملية متابعة فردية تستند إلى البيانات.

• وضعت لاليجا خطة إستراتيجية لتطوير الاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، تم تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحظيت بموافقة فيفا. وأسهم هذا الاعتماد في تمكين الاتحاد العراقي لكرة القدم من الانضمام إلى برنامج فيفا لتطوير المواهب (TDS) والانتقال من فئة "التطوير" إلى فئة "الطموح" ورفع قيمة التمويل المخصص له من الصفر إلى 250 ألف دولار أمريكي.

مرونة في مساعي مواصلة الشراكة

انتهى العقد الأصلي في أبريل 2026. وخلال فترة انتظار استكمال العملية الانتخابية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أبقت لاليغا على فريقها وعملها في بغداد.

وبعد تولي القيادة الجديدة مهامها، طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم من لاليجا الإبقاء على فريقها في العراق لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بالتزامن مع التفاوض بشأن اتفاقية جديدة. ووافقت لاليجا على الطلب، وواصلت أعمالها هناك.

وخلال هذه الفترة، أبدت لاليجا قدرًا كبيرًا من المرونة والالتزام، وطرحت عدة خيارات فنية وتعاقدية. كما تقبلت قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم بعدم مواصلة "مشروع الحلم"، وأدرجت، بناءً على طلب الاتحاد، مسار عمل جديدًا خاصًا بالتحكيم.

وتضمن المقترح، الذي تم إعداده بالتعاون مع اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا CTA تعيين خبير رئيسي للعمل بشكل دائم على الأرض، إلى جانب تقديم دعم مباشر من شخصيات تحكيمية دولية بارزة.

كما أتاح المقترح لممثلي التحكيم في الاتحاد العراقي لكرة القدم إمكانية حضور جلسات المراجعة الداخلية الأسبوعية للجنة الفنية للحكام، في فرصة غير مسبوقة على مستوى التحكيم الدولي.

وعلى الرغم من المجموعة الواسعة من البدائل التي تم طرحها، لم يكن من الممكن في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق جديد.

وتؤكد لاليجا أنها ستظل على استعداد للتعاون مع كرة القدم العراقية مستقبلًا، كما تتوجه بالشكر إلى المسؤولين العراقيين والأندية والمدربين والحكام والجماهير على تعاونهم طوال السنوات الثلاث الماضية.

وتشكل الأنظمة التي تم تطبيقها، والكوادر التي جرى تدريبها، والمعرفة التي تم نقلها، أساسًا قويًا يمكن لكرة القدم العراقية البناء عليه لمواصلة مسيرة التطور.

وستواصل لاليجا التزامها بتطوير كرة القدم على المستوى الدولي. وتشارك المؤسسة حاليًا في العديد من المشاريع الاستشارية التي تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التطوير الرياضي، واحتراف الدوريات والأندية، والإنتاج السمعي والبصري، والأكاديميات وتطوير الفئات العمرية، مع تطبيق معايير التميز والاحترافية والالتزام ذاتها التي ميزت عملها في العراق.