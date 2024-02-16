"مشروع طويل الأمد" .. ماتيو لومباردو يكشف أهدافه "غير العادية" مع العين

مدرب أكاديمية العين يمتلك أفكار خاصة يحدث "GOAL" بشكل خاص عنها

كشف ماتيو لومباردو مدرب أكاديمية نادي العين الإماراتي، عن الأهداف التي يرغب في تحقيقها مع ناديه، وذلك بعد أن تولى المسؤولية منذ صيف 2022.

وقال لومباردو خلال تصريحات لـ "GOAL": "يريد نادي العين أن يصبح مرجعًا لكرة القدم الوطنية والإمارات، ونفخر الآن بتواجد 7 أو 8 لاعبين بشكل دائم في فئة أقل من 20 عامًا بالمنتخبات الإماراتية".

وأضاف ماتيو: "استثمر نادي العين في طاقم العمل بالإضافة إلى المعدات الممتازة، وذلك مع التركيز على تحليل المباريات والكشافة وعلوم الرياضة".

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وتحدث المدرب الإيطالي عن طموح أكاديمية العين، حيث قال: "استثمرت شركة العين في معسكر لمدة شهر خلال الصيف الماضي، خلال الفترة من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس، وكانت تجربة مهمة لنا، واستطعنا أن نقارن بيننا وبين أفضل الأندية في العالم، وفرصة جيدة للأطفال من أجل نموهم وللنادي لكي يصبح معروفًا في العالم".

وشارك في هذا المعسكر فريق العين تحت 19 عامًا، حيث لعب بطولة كأس أوروبا الوسطى والشرقية التي أقيم في فيينا بالنمسا، التي شهدت مشاركة أندية بالميراس وفلامنجو من البرازيل، ووست هام يونايتد، قبل أن يخوض الفريق الجزء الأخير بالمغرب، حيث واجه بأداء جيد بعض الفرق المغربية.

وقال لومباردو: "عندما تلقيت اتصالًا من العين في صيف 2022، كنت متحمسًا للغاية، وأعتقد أنه من المهم مقارنة نفسك بالثقافات الأخرى، والنمو من أجل العيش في بلدان أخرى".

GOAL

وواصل: "تأثرت كثيرًا بمستوى اللاعبين الشباب، هناك لاعبين يستحقون الاهتمام من جانب الأندية المحلية والأوروبية، هناك رغبة حقيقية من أجل النمو ونستمر في ذلك بالفعل".

المدرب الإيطالي أضاف: "المرافق في نادي العين على أعلى مستوى، ورغبة النادي في النمو موجودة، وذلك من خلال خبرة الشخصيات المؤهلة من الخارج، لقد انتقلنا من 4 تدريبات في الأسبوع إلى 5 أو 6 بالإضافة إلى مباراة، وتمتلك الأكاديمية لاعبين ليسوا إماراتيين فقط، بل يأتون من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا".

وتحدث ماتيو عن اختلاف الثقافة في الإمارات، حيث قال: "الجو حار جدًا، ولذلك نتدرب في وقت متأخر، بالإضافة إلى جدولة التدريبات والمباريات وفقًا لأوقات الصلاة، فهناك فترات راحة تسمح لمن يُريد الصلاة".

وعن أهدافه مع أكاديمية العين، قال لومباردو: "أريد أن يلعب فريقي كرة قدم استباقية تتمتع بالإرادة للسيطرة على المباراة من خلال التكيف مع المواقف المختلفة والمعاناة إذا لزم الأمر، ولكن دون أن نفقد شخصيتنا".

وأردف: "هنا في العين نقوم ببناء مشروع طويل الأمد، ولا يسعني إلا أن أشكر هؤلاء الذين آمنوا بي وبأفكاري، وفي الأشهر القليلة القادمة، أريد تجربة تحديين آخرين، بالحصول على رخصتي UEFA Pro وAFC Pro، وأن بعدما نجحت في الحصول على رخصة UEFA A".