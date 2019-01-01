مشروع زيدان الجديد مع ريال مدريد .. أكانت كذبة أبريل؟

نظرة سريعة على أوضاع ريال مدريد قبل بداية موسم الليجا الأسبوع المقبل

تسيطر حالة من القلق والقلق على مشجعي ريال مدريد، بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق في مبارياته الودية ضمن جولته الصيفية الاستعدادية للموسم الجديد، والتي خرج منها بانتصار يتيم جاء على حساب ريد بول سالزبورج النمساوي بقذيفة الجالاكتيكوس الجديد إدين هازارد.

فلاش باك

بالعودة بالذاكرة إلى الوراء لمنتصف مارس وبداية أبريل الماضي، حيث كانت بداية ولاية زين الدين زيدان في سُدّة حكم النادي الميرينجي بعد إعفاء الأرجنتيني سانتياجو سولاري من قيادة الفريق الأول. آنذاك، أجمعت جُل الصحف المقربة من غرفة صناعة القرار داخل اللوس بلانكوس، أن الرئيس فلورنتينو بيريز أقنع المدرب الفرنسي بالعودة، بعد الاتفاق معه على القيام بثورة تصحيح كبرى في الميركاتو الصيفي

ماذا حدث؟

صحيح رجل الأعمال الإسباني قام بأكبر حملة استثمارية في التاريخ بضخ ما يزيد عن 300 مليون يورو لتدعيم الصفوف بخمسة لاعبين جددًا، محطمًا عمله التجاري الاستثنائي في صيف 2009، عندما أنفق حوالي 250 مليون يورو منهم أكثر من 150 مليون في الثنائي كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا، لكن المشكلة في الصفقات الجديدة، أنها ليست مؤهلة لأخذ مكان في التشكيلة الأساسية لزيزو في المستقبل القريب، باستثناء السهم البلجيكي.

فاز بخمسة أهداف نظيفة ولا يزال غير راضٍ عن أداء فريقه! ماذا تريد منّا يا جوارديولا 😂 pic.twitter.com/ua8ZfpwkCo — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 12, 2019

على سبيل المثال المدافع فيرلاند مندي، سيجد صعوبة في إزاحة مارسيلو من التشكيلة الأساسية، الأمر ينطبق كذلك على قلب الدفاع البرازيلي إدير ميليتاو، هو الآخر تنتظره دكة البدلاء، لصعوبة إشراكه أساسيًا على حساب سيرجيو راموس ورافاييل فاران، حتى الصربي لوكا يوفيتش، سيكون دوره ثانويًا لثقة زيدان الكبيرة في مواطنه كريم بنزيمة.

الحقيقة الصادمة

من شاهد مباريات الفريق الودية في الجولة الصيفية الكندية الأمريكية، وحتى بعد عودته لأوروبا للمشاركة في كأس أودي ومباراة روما الأخيرة، لم يشعر بتحسن أو فارق كبير في مستوى الفريق الموسم الماضي –الكارثي- ومستواه في الجولة الصيفية، والسبب اعتماد المدرب على نفس الأسماء التي خيبت آمال الجماهير الموسم الماضي، وهذا يعطي مؤشرات لعدم وجود مشروع جديد كما كانت تتوقع وتنتظر الجماهير، برؤية 5 أو 6 لاعبين جدد على الأقل في القوام الرئيسي.

السيناريو المتوقع

إذا ظل وضع الريال على وضعه الحالي، دون أن يستمع بيريز للمدرب بجلب لاعب وسط ارتكاز من الطراز العالمي، أو بالأحرى لاعب بنفس مواصفات بول بوجبا، الذي كان وما زال على رأس أهداف زيدان للموسم الجديد، فقد يعيش جمهور الميرينجي مأساة جديدة، وأظهرت المباريات الودية، أن نقطة الضعف الأكثر وضوحًا في فريق زيدان تكمن في مركز الوسط، الذي وصل لأدنى مستوياته بعد تقدم لوكا مودريتش في السن، مع انخفاض رغبة ومستوى توني كروس وكاسيميرو، وهي نفس الآفة التي يعاني منها الأسماء المتبقية من جيل "لا ديسما".

مؤشر خطير

من الأشياء التي تبعث الريبة قبل بداية موسم الليجا، ظهور ملامح فقدان ثقة الجماهير في زيدان، وتجلى ذلك في حملة الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في العالم الافتراضي بعد فضيحة الخسارة بالسبعة أمام أتليتكو مدريد، يكفي أنها كانت المرة الأولى التي تطالب فيها جماهير النادي بطرد المدرب المُخلّص، وهذا ليس من فراغ، بل لشعورهم بعدم وجود أي جديد، بالمثل الشهير "لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد"، إلا إذا حدث العكس في المباريات الرسمية، سواء بإعادة الروح والرغبة في القتال للجيل القديم أو بالاعتماد على الوافدين الجديد.