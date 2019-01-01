مشروع توسعة أنفيلد ينقل عوائد ليفربول إلى 100 مليون

النادي الأحمر يواصل التقدم الاقتصادي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن مشروع توسيع ملعب ليفربول الشهير "أنفيلد" سيشهد طفرة في عوائد النادي من المباريات تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني في الموسم.

يأتي ذلك استغلالاً لحالة الزخم الجماهيري في ظل ازدياد قوة الفريق وتحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا، واقترابه خطوة تلو الأخرى من حلم لقب الدوري الغائب منذ عام 1990.

وستشهد عملية التوسع زيادة عدد المقاعد من قرابة 54 ألف إلى ما يزيد عن 60 ألف.

وتهدف تلك المحاولة للارتفاع بسعة أنفيلد عن سعة العديد من الملاعب المحيطة، أشهرها ملعب الإمارات التابع لآرسنال (60260) وسلتيك بارك الخاص بسلتيك الاسكتلندي (60411) وملعب توتنهام الجديد أيضاً (62214).

وكان ليفربول قد نجح بمضاعفة عوائده على مر 7 أعوام بين 2010-2011 و2017-2018، من 41 مليون إلى 81 مليون.

يذكر أن أكبر حضور جماهيري شهده أنفيلد في آخر 40 عاماً جاء ضد ليستر سيتي قبل 3 سنوات في مباراة انتهت بفوز الريدز 4-1.