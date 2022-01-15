مشجع يطالب لابورتا بضم هالاند .. ورئيس برشلونة: من هو؟

رد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على طلب أحد المشجعين السعوديين بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

برشلونة تواجد في السعودية خلال الأيام الماضية لحضور منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2021، حيث خسر النادي الكتالوني مباراة نصف النهائي أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2.

وارتبط هالاند مؤخرًا بالرحيل عن بوروسيا دورتموند، حيث طالبه النادي الألماني بسرعة اتخاذ قرار بشأن مستقبله في ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ويعد برشلونة أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات هالاند، حيث تشير التقارير إلى أن هناك صراعًا بين النادي الكتالوني وريال مدريد على التعاقد مع النجم النرويجي الدولي.

ماذا حدث؟

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لابورتا محاطًا ببعض الجماهير في السعودية.

وظهر في الفيديو أحد المشجعين موجهًا حديثه إلى رئيس برشلونة قائلًا: "نريد هالاند، نريد هالاند هالاند".

ليرد لابورتا: "من هذا؟" ليؤكد المشجع: "هالاند لاعب دورتموند".

وقال رئيس النادي الكتالوني: هذا الشاب لاعب جيد جدًا، إنه جيد للغاية".

ليختتم المشجع: "نعم نريده، نريده كمهاجم".

🤪 LAPORTA: “¿QUIÉN ES HAALAND?”.



🎥💥 Ojo a la SECUENCIA del presidente con este FAN ÁRABE cuando le pide su fichaje. pic.twitter.com/eCQR3prK8N — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 14, 2022

ما هو موقف هالاند الحالي؟

بوروسيا دورتموند مصمم على معرفة قرار هالاند بشأن مستقبله في أسرع وقت ممكن، للتخطيط لمستقبله وتحديد أهدافه في سوق الانتقالات.

وحسب هالاند، فإن النادي يضغط عليه بشدة من أجل التعرف على قراره، وتحديد ما إذا كان سيرحل أو سيبقى مع الفريق.

ويمتد عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، وتؤكد العديد من التقارير الصحفية وجود شرط جزائي في عقده يتم تفعيله بداية من صيف 2022 تصل قيمته إلى 75 مليون يورو.

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