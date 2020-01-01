مشجع الاتحاد تحول إلى مدرب وقاد فريقه لحصد الدوري أمام الأهلي

مشجع الاتحاد رفض الاستسلام، وقام بتوجيه التعليمات للاعبين عبر مايكروفونه.

يعد ديربي جدة الذي يجمع بين فريقي الأهلي والاتحاد، هو أقوى وأشرس المواجهات العربية، التي ينتظرها الجماهير العربية والسعودية على وجه الخصوص، من أجل الاستمتاع بها.

وتاريخ مواجهات ديربي جدة شهد العديد والكثير من الأحداث الغريبة والساخنة، التي مازال يتذكرها البعض، ولا يعرف عنها الكثير.

ونعود هذه المرة لمباراة ديربي جدة التي جمعت بين الأهلي والاتحاد في عام 1923 هجريًا، في نهائي دوري خادم الحرمين الشريفين، حيث كانت مباراة قوية للغاية وشرسة.

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المباراة شهدت طرد مدافع النادي الأهلي إبراهيم السويد، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريقه بهدفين دون رد، ليكون الاتحاد أمام تحدٍ كبير من أجل قلب النتيجة وتحقيق الفوز.

وفي المدرجات كان صالح القرني رئيس رابطة مشجعي الاتحاد متواجدًا، حيث كان يقود تشجيع فريقه من أجل تحقيق اللقب، وسط شغف كبير من الجماهير.

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صالح القرني وجد فريقه الاتحاد متأخرًا بهدفين، والأهلي يلعب منقوصًا، قام بتوجيه "ميكرفونه" إلى الملعب، وبدأ في توجيه اللاعبين بصوت واضح ومسموع للاعبين والجماهير.

الغريب في الأمر أن الجماهير بدأت بالفعل في التجاوب معه، حتى سجل مناف أبو شقير هدف التعادل إلى نادي الاتحاد، وكان الاحتفال بهذا الهدف هستيري من الجميع.

وبعدها قام صالح القرني بالعودة إلى التشجيع والتركيز مع باقي الجماهير، وهو ما استغله لاعبي الاتحاد بشكل إيجابي، ونجحوا في تحقيق الفوز في هذه المباراة.