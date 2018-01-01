النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الشرطة تلقى القبض على عدد من مشجعي يوفنتوس

آخر تحديث
التعليقات()
MARCO BERTORELLO/AFP/Getty
يوفنتوس حسم ديربي تورينو لصالحه

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الشرطة ألقت القبض على عدد من مشجعي يوفنتوس في أعقاب أحداث شغب متعلقة بديربي تورينو.

وحسم يوفنتوس الديربي أمام جاره بفضل هدف نظيف في الشوط الثاني أتى من ركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو.

وقالت "كوريري ديلا سيرا" أن تسعة من جماهير يوفنتوس تم توقيفهم بسبب محاولتهم الاشتباك مع جماهير تورينو قبل المباراة.

اختيارات المحررين

هل رحيل رونالدو السبب؟ ملعب "سانتياجو برنابيو" لم يحضر أحد

مورينيو يكيل المديح لصلاح : يمثل تهديداً نووياً بالوقت الراهن

وأوردت الصحيفة في خبرها أن من ضمن هؤلاء كان رجل شرطة فرنسي أتى مع مجموعة من مناصري يوفنتوس من بلاده.

وتم توقيف المجموعة الفرنسية بسبب امتلاكهم لمفرقعات وألعاب نارية وقنابل دخان تم إلقائها أثناء المباراة وقبلها.

وأشارت الصحيفة أن هناك خمسة آخرين من جماهير يوفي تم توقيفهم وتغريمهم ثم أُطلق سراحهم، دون توضيح الأسباب.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي بفضل الانطلاقة المميزة حتى الآن.

الموضوع التالي:
مالك نادي مارسيليا يدعو رئيس النادي ومدربه لاجتماع عاجل
الموضوع التالي:
ماتيتش: أصحاب الخبرة في الفريق هم من يتحملون مسؤولية الخسارة
الموضوع التالي:
فيديو – شيكابالا يصنع فوز أبولون الثاني في الدوري اليوناني
الموضوع التالي:
تقرير خاص - مانشستر يونايتد مع مشجعيه في مصر وحدث منتظر العام المقبل
الموضوع التالي:
روي كين: لم أشاهد مانشستر يونايتد بهذا السوء منذ الثمانينيات
إغلاق