مشاهدو ESPN لا يشعرون بأي شفقة بعد المقابلة المثيرة للجدل: «مستغل!»

عاد ميشيل فلاب يوم الجمعة إلى أرض مألوفة في ملعب «دي غرولش فيست»، حيث جلس في المدرجات كأحد المشجعين خلال مباراة فريق توينتي ضد فريق فولندام. وبدا أن لاعب خط وسط فريق الأهلي يستمتع بزيارته إلى إنشيد، وشعر على الفور بأنه عاد إلى دياره. وعلى الرغم من إقامته في قطر، لا تزال علاقته بالنادي قوية كما كانت.

يغتنم الهولندي كل فرصة لمتابعة توينتي عن قرب عندما يسمح له جدوله بذلك. ولم يضيع هذه الفرصة هذه المرة أيضاً، فذهب إلى المدرجات بين المشجعين. وكان من الواضح أن لقاء زملائه القدامى قد أسعده.

قال فلاب أمام كاميرا ESPN: "كنت في المنزل لفترة قصيرة قبل شهر ونصف، والآن عدت مرة أخرى". "قال لي اللاعبون: 'أنت تفتقدنا حقًا، أليس كذلك؟'. بالطبع أفتقد اللاعبين. عندما تجلس في الملعب كمتفرج، يكون ذلك رائعًا"، يروي فلاب بابتسامة. وبذلك يؤكد لاعب خط الوسط مدى خصوصية النادي بالنسبة له حتى الآن.

في الوقت نفسه، فإن وضعه الحالي في قطر أقل راحة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. فيلاب صريح بشأن الظروف التي يمر بها ويقدم صورة متوازنة عن حياته هناك.

"إنها ليست حالة جيدة، لنكن صادقين في هذا الشأن. يمكنك أن تلاحظ الكثير من ذلك، لكن لحسن الحظ أشعر بالأمان. هذا هو الأهم"، يقول فلاب. يراقب لاعب خط الوسط التطورات عن كثب ويزن خياراته.

تقيم عائلته في هولندا في الوقت الحالي، وهو خيار واعٍ من اللاعب. "في النهاية، أختار أن تبقى زوجتي وطفلي في هولندا. طالما أشعر بالأمان، فلا بأس. إذا ساءت الأوضاع بشكل كبير ولم أعد أشعر بالراحة هناك، سأرى ما سأفعله"، يتابع، دون أن يستبعد احتمال رحيله.

المشاهدون لا يبدون أي تعاطف

تحت صور ESPN على إنستغرام، لا يبدو أن هناك أي تعاطف مع وضع فلاب. المشاهدون ينتقدونه ويقولون إن لاعب الوسط اختار المال عن وعي، ولذلك لا يجب أن يشتكي من الظروف التي يمر بها الآن.

فقد كتب العديد من المشاهدين تعليقات قاسية مثل: "كل شيء من أجل المال. والآن يشتكي"، و: "لا أتعاطف معه مطلقًا". كما يمكن قراءة: "لا تبكي بعد فوات الأوان أيها الجشع" و"أيها الباكي، أنت من ذهب إلى هناك لتجني المال". وبذلك يتضح أن جزءًا كبيرًا من الجمهور لا يبدي أي تعاطف.

"في العام الماضي كان لا يزال يريد الذهاب إلى روسيا. ليست حالة جيدة أيضًا، أليس كذلك؟"، كما يبدو من التعليقات الساخرة. ويؤيد آخرون ذلك قائلين: "هذا الرجل أراد حتى الذهاب إلى روسيا من أجل المال".








