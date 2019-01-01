بمشاركة يوفنتوس - تجربة جديدة في ستامفورد بريدج لمناقشة الانتقالات

كل نادي يجلس مع الآخر لمدة 15 دقيقة فقط

استقبل ملعب ستامفورد بريدج، معقل نادي تشيلسي الإنجليزي، لاستقبال عدد كبير من الأندية الأوروبية في حدث فريد من نوعه.

طريقة "المواعدة السريعة" المعروفة في أوروبا للتعارف، تم تطبيقها بكرة القدم ولكن بهدف آخر لمناقشة بعض الانتقالات.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت تجمع 100 نادي أوروبي من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي وغيرها من الدوريات بهذه التجربة، بمشاركة ناديي يوفنتوس وروما.

وأوضحت أنها أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، برعاية موقع "غرفة الانتقالات" الشهير، من أجل مساعدة الأندية لتقارب وجهات النظر حول صفقات اللاعبين.

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وتتمثل هذه الفكرة في جلوس كل ناديين معاً لمدة 15 دقيقة، لمناقشة أفكارهما حول السوق، وتبادل الآراء حول بعض اللاعبين من أجل ضمهم بمبالغ جيدة.

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ومن المتوقع أن يتم تكرار نفس هذا الحدث في العاصمة الإسبانية مدريد بنهاية أغسطس القادم، بمشاركة أكثر من 200 نادي على مستوى أوروبا.