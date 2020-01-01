مشادة عنيفة بين رمضان صبحي وبادجي تنهي تدريبات الأهلي

أزمة بين بادجي ورمضان صبحي، تتطور إلى احتكاك جسدي بتدريبات الأهلي.

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، مشادة بين رمضان صبحي، والسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأحمر، خلال التقسيمة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين.

وتشهد منافسات الدوري المصري الممتاز حاليًا توقفًا، كإجراء احترازي من جانب وزارة الشباب والرياضة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المشادة بين رمضان صبحي وأليو بادجي، جاءت بسبب اختلاف بين الثنائي حول طريقة اللعب في التقسيمة، وتمرير الكرة والأولوية في قيادة الهجمات.

المزيد من الفرق

وكان رمضان وبادجي يلعبان في فريق واحد، خلال التقسيمة التي أقيمت في التدريبات، وتطور الخلاف بين الثنائي إلى مشادة، لم ينجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في السيطرة عليها، لينهي المران مجبرًا.

رئيس الوحدة السابق: "العميد" لقبنا والاتحاد سرقه

الخلاف بين رمضان صبحي وبادجي تطور إلى احتكاك جسدي بين كلا اللاعبين في غرفة خلع الملابس، وهو الأمر الذي استدعى تدخل الثنائي شريف إكرامي وفايلر، من أجل إنهاء المشادة.

وبعد حدوث تلك الأزمة، أجبر إكرامي وفايلر كلًا من رمضان وبادجي على التصالح داخل غرفة خلع الملابس، بعد نهاية التدريبات.