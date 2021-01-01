مشادة بين رئيسي الفتح وضمك بغرفة الحكام تنتهي في مركز الشرطة

واقعة غير متوقعة حدثت في مباراة ضمك والفتح

شهدت مباراة ضمك والفتح بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مشادة قوية حدثت بين صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، وسعد العفالق رئيس الفتح.

مباراة ضمك والفتح التي أقيمت مساء السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، شهدت العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل وتسببت في غضب مسؤولي الفريقين عقب المباراة.

وأشارت قناة السعودية الرياضية عبر برنامج "الديوانية" إلى أن الأزمة بدأت بعد نهاية المباراة، وحدوث مشادة بين إداريي الفتح وضمك بالملعب، ولكن تدخل بعض اللاعبين والمسؤولين في الملعب لتنتهي الأمور سريعًا.

المشادات عادت مرة أخرى خلال خروج اللاعبين في ممر غرف الملابس، وذلك بعدما دخل الحكام لغرفة الملابس الخاصة به، ليتوجه صالح أبو نخاع رئيس ضمك إلى الحكم بغرفته.

وتواجد في غرفة الحكام أيضًا سعد العفالق، وحدث بينهم سوء فهم وحديث قوي وحاد، وذلك اعتراضًا من الثنائي على عدم الحصول على حقوقهما في المباراة.

مراسل برنامج الديوانية قال: "رئيس الفتح قال لرئيس ضمك ليس لك الحق بالتوجع إلى الحكم، كونك أخذت حقك بالمباراة، لتتطور الأمور بينهما وتزداد حدة المناقشة، قبل تدخل بينهما بعض الإداريين من الناديين".

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رئيس ضمك صالح أبو نخاع توجه إلى مراقب المباراة لتدوين الحادثة، وهو ما حدث بالفعل، ولكنه لم يكتف بهذا الأمر، حيث توجه إلى أقرب مركز شرطة، بالتحديد الشرطة الجنوبية بالهفوف بمحافظة الأحساء، لتقديم شكوى رسمية بحق العفالق.

بعدها تدخل بعض الشخصيات الرياضية في الأمر، أبرزهم خالد البلطان رئيس النصر، وقام رئيس ضمك بسحب شكواه، معتذرًا عن التصريح والتعليق على هذا الأمر.