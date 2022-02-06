"مسيرة سيميوني يجب احترامها وتشافي لا يزال جديدًا في المهنة"

رد نيلسون فيفاس مساعد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، على تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قبل لقاء الفريقين.

ويلعب برشلونة أمام أتلتيكو، مساء اليوم، الأحد، في مواجهة مرتقبة بالجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وكان تشافي قد سبق أن قال إن أسلوب سيميوني لا يناسب الفرق الكبرى مثل برشلونة، ليخرج فيفاس من أجل الرد.

ماذا قال فيفاس؟

مساعد سيميوني قال في تصريحات لـ"Movistar":"يعتمد الأمر دائمًا على وجهة نظر ورأي المتحدث، ولا أتفق معه، أتلتيكو لعب بطرق مختلفة خاصة الموسم الماضي".

وأضاف:"هناك أوقات تختار فيها اللعب أكثر وفقًا لأسلوب الفريق المنافس وأحيانًا بطريقة أخرى على حسب الموقف".

وتابع:"أتقبل رأي الجميع بعقل متفتح، ولكن سيميوني يمتلك مسيرة رائعة، وبدأ خطواته الأولى منذ سنوات وأثبت نجاحه".

كيف تحدث عن تشافي؟

وتطرق في سياق متصل عن رأيه في تجربة تشافي مع برشلونة موضحًا:"يمكننا التعليق على ما شوهد في محاولة احترام أسلوبه واللعب على أرض الفريق المنافس".

وأضاف:"إنه مدرب جديد للنادي ويجب عليه المرور ببعض الوقت حتى تترسخ أفكاره، خاصة وأن الفريق به العديد من اللاعبين صغار السن، لكن برشلونة يظل قويًا وله أسلوبه المعتاد الذي نحترمه".

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