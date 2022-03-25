مسؤول قطري ردًا على فان خال: سطحي وتصريحاته سخيفة!

رد حسن الذوادي؛ الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022، على تصريحات المدرب الهولندي لويس فان خال؛ المدير الفني لمنتخب بلاده، الذي قلل من استضافة قطر للمونديال.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الجلل، الذي ينتظره المليارات حول العالم كل 4 سنوات.

ماذا قال فان خال عن كأس العالم؟

المدرب الهولندي قال خلال تصريحات نشرتها شبكة يورو سبورت: "إقامة كأس العالم في قطر أمر سخيف للغاية، وسنلعب المونديال في بلد يقول الاتحاد الدولي أنها تساعد في تطوير كرة القدم، ولهذا فهي تنظيم بطولة كبرى بحجم كأس العالم، لكن هذا غير حقيقي".

لويس تابع: "كل هذا من أجل المال والمصالح التجارية والدعائية، لأن هذا ما يهم فيفا، ودائمًا ما كنت ضد هذه الأنواع من المنظمات".

واختتم فان خال تصريحاته قائلًا: "إقامة كأس العالم في قطر، لن يساعد العالم في التخلص من المشاكل التي تعاني منها كرة القدم".

كيف رد الذوادي على تصريحات فان خال؟

الذوادي عبر عن استيائه من تصريحات المدرب الهولندي، حيث قال خلال تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "بالنسبة لشخص قضى أعوامًا طويلة في عالم كرة القدم ويعلم تأثيرها، فإن السخافة حقًا أن يدلي بتصريح سطحي كالذي أدلى به، وأنا على يقين لم يقض وقت كافي لفهم ما تمثله كرة القدم ليس فقط لقطر ولكن للعالم العربي كله".

وتابع: "لو كان قضى وقتًا قصيرًا لبحث التأثيرات التي أحدثتها بطولة كأس العرب الأخيرة، والشغف لدى العالم العربي، وما تعنية كرة القدم لنا، لعلم أنه ليس من السخافة أن تستضيف دولة عربية كأس العالم".

الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم تابع: "انه الوقت الملائم للعالم العربي والشرق الأوسط من أجل أخذ مكانًا وسط مجتمع كرة القدم الدولي، وأن يتم الاعتراف بهذا الأمر".

واستطرد قائلًا: "الشغف الموجود لدينا لا نظير له، ورأيتم ذلك في كأس العرب، قدرتنا على استضافة أحداث كبرى كدولة لا نظير لها، وهذه هي شهادة العديد من الأشخاص، من مختلف بقاع العالم، بما في ذلك هولندا والاتحاد الهولندي لكرة القدم، فضلًا عن دول أوروبية والولايات المتحدة وغيرها، مما يمكن أن نطلق عليه أسواق تقليدية لهذه الرياضة".

واختتم حسن الذوادي تصريحاته قائلًا: "كلهم اعترفوا بقدرتنا وجاهزيتنا، ومن تابع منهم كأس العرب أقر بالشغف لدينا، وبمنتهى البساطة والوضوح، العالم العربي يستحق أن يكون في النور وتحت الضوء، لقد عملنا بجهد كبير للوصول إلى هذه المرحلة، ولا أظن أننا بحاجة للاعتذار عن هذا الأمر، والعالم شاهد ما نستطيع القيام به في كأس العرب كدولة وكأمة عربية وشرق أوسطية".

اقرأ أيضًا ..

لمساعدة ميسي .. مطالب بحضور "قلب مارادونا" إلى قطر!

ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022؟

ما هي ركلة جزاء بانينكا؟ ومن أشهر منفذيها في تاريخ كرة القدم؟