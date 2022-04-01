مسؤول قطري: أعلام قوس قزح ممنوعة من الظهور في كأس العالم

قال اللواء عبد العزيز الأنصاري، رئيس لجنة العمليات المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، إن أعلام قوس قزح سيتم منعها من الظهور في البطولة.

وأشار المسؤول عن تنظيم المونديال إلى القيام بنزع هذه الأعلام تمامًا، لحماية المشجعين في المونديال من التعرض للهجوم بسبب الترويج لحقوق المثليين.

وقال الأنصاري لوكالة أسوشييتد برس:"إذا رفع أحد المشجعين علم قوس قزح وأخذته منه، فهذا ليس لإهانته بل لحمايته".

وأضاف:"قد يتعرض للهجوم من شخص آخر حوله، لا يمكنني ضمان سلوك كل الناس، لذلك لا داعي لرفع هذا العلم خلال هذه المرحلة".

وتابع:"نحن ندرك أن كل مشجع حصل على تذكرة يأتي إلى هنا لمشاهدة المباراة، وليس من أجل التظاهر أو القيام بتصرف سياسي أو شيء في ذهنه، يجب احترام مجتمعنا وعدم محاولة إهانته".

وأما عن تواجد المثليين في المونديال:"يمكنهم حجز الغرفة معًا في الفنادق، هذا لا يشغلنا، نحن هنا لإدارة البطولة، دعونا لا نتجاوز الأشياء الشخصية الفردية التي قد تحدث بين هؤلاء الأشخاص، لا يمكننا تغيير القوانين، ولا يمكنك كذلك تغيير الدين لمدة 28 يومًا من كأس العالم".

وفي نهاية حديثه حرص الأنصاري التشديد على أن ما يقوله ليس بهدف التمييز، ولكنه لمنع أي مشكلة قد تحدث خلال المسابقة.

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