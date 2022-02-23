"مسموح لهم بارتداء شارة المونديال" .. لماذا يميز تشيلسي عن يونايتد وليفربول؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأنه سيسمح لنادي تشيلسي بارتداء شارة كأس العالم للأندية على قمصانهم لبقية الموسم بعد قبول الدوري الإنجليزي لطلبهم.

حيث حصل حاملو دوري أبطال أوروبا على البطولة للمرة الأولى في تاريخهم هذا الشهر، بعد فوزهم على بالميراس 2-1 في النهائي بمدينة أبو ظبي.

ثم ارتدوا الشارة للاحتفال بنجاحهم في الفوز (1-0) يوم السبت على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، واعتقد الكثيرون أنه كان مجرد حدث لمرة واحدة.

لكن بحسب تقرير صحفي أعدته صحيفة "ذا صن" فيبدو أن النادي اللندني قد تحصل على إذن استثنائي هو الأول في تاريخ الكرة الإنجليزية، بارتداء الشارة لنهاية الموسم.

موقف متغير في إنجلترا

يزعم التقرير بأن المسؤولون في الدوري الإنجليزي الممتاز قد غيروا رأيهم بخصوص مسألة وضع الشارة من عدمها، حيث يرون الآن أن ارتداء الشارة هو شيء إيجابي لكرة القدم الإنجليزية.

فالاعتقاد السائد الآن أن القانون بمنع ارتداء تلك الشارة كان خاطئ من الأساس، وهو الأمر الذي يثير حفيظة مشجعي ليفربول ومانشستر يونايتد.

فلم يُسمح لليفربول بارتداء الشارة إلا مرة واحدة في مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون في ديسمبر 2019، بعد ثمانية أيام فقط من حصوله على البطولة بعد فوزه 1-0 في الوقت الإضافي على فلامنجو في الدوحة.

وفي غضون ذلك، تم رفض مثل هذا الإذن من يونايتد تمامًا بعد أن أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالبطولة في ديسمبر 2008.

ما هو موقف بقية الدوريات؟

يبدو أن معضلة ارتداء الشارة هي خاصة بالدوري الإنجليزي، حيث لم نرى أي فريق إسباني أو ألماني ممنوع من استخدام تلك الميزة.

فبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ من بين الفرق الأوروبية الأخرى التي ارتدت الشارة بعد تحقيق كأس العالم للأندية دون وجود أي مشاكل.

حيث يُسمح بطباعة شارة أبطال العالم فقط على قمصان الفريق الأول، مع حظر الفيفا لاستخدامه في معدات التدريب، أو في القمصان من المواسم السابقة.

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