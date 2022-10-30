مسلي آل معمر يورط نفسه .. محامي حمد الله يقدم اعتراف رئيس النصر للكاس

محامي عبد الرزاق حمد الله يستغل تغريدة رئيس النصر كدليل إدانة له

لم يكن يعلم مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السعودي، أن تغريدته ستورط ناديه بصورة أكبر في قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إذ استخدمه الطرف الآخر دليل إدانة له.

قبل أيام كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد حكم لصالح المهاجم المغربي، وألزم النادي العاصمي بدفع المستحقات المالية والمكافآت المتأخرة له، والتي تخطت الثلاثة ملايين يورو.

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وعقب الحكم، خرج رئيس العالمي معترفًا بفسخ عقد اللاعب، متباهيًا بإصدار فيفا حكمًا بدفع مبلغ أقل بكثير مما كان يطالب به حمد الله، وهو ما ورطه. (طالع التفاصيل)

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وفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان فإن محامي حمد الله؛ فهد بارباع، قام بإرفاق صورة التغريدة في ملف الاستئناف الذي يستعد لتقديمه أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأوضح العجلان أن اعتراف مسلي بوجود مستحقات مالية للمغربي وأنه قام بإلغاء العقد، سيضعف موقف ناديه في الاستئناف الذي أكد أنه سيتقدم به.

يذكر أن حمد الله كان قد رحل عن العالمي في نوفمبر 2021، بقرار من النادي الذي أعلن فسخ عقده من طرف واحد، مكتفيًا بقول "لأسباب شرعية" في بيان رسمي.

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