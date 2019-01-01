مسلسل إيكاردي يتواصل - بيريشيتش يطلب منه منع واندا من الحديث

إيكاردي عاد للتدريبات صباح الخميس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إيفان بيريشيتش، لاعب إنتر، طلب من زميله ماورو إيكاردي أن تكف زوجته بالحديث عنه في وسائل الإعلام.

وتم سحب شارة القيادة من إيكاردي الأربعاء، وعلى إثرها قرر اللاعب عدم تلبية الاستدعاء للقاء رابيد فييينا بالدوري الأوروبي.

وذكرت "كوريري" أن بيريشيتش قال لإيكاردي إن ليس من حق زوجته الحديث عنه في التلفاز وطالبه بمنعها من تكرار الأمر.

وكانت واندا قالت في وقت سابق ببرنامج "تيكي تاكا" إن إذا أراد بيريشيتش أن يرحل فهو يملك مشكلة، خصوصاً بالنظر لأدائه السيء مؤخراً.

من جون تيري لإيكاردي - أبرز حالات سحب شارة القيادة

لعبت مع كل هؤلاء.. فمن أنا؟ 🤔 pic.twitter.com/mIkqzp5Fi9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

من الفائز والخاسر بعد سحب إنتر شارة القيادة من إيكاردي؟

وأشارت عدة تقارير سابقة للعلاقة المتوترة بين إيكاردي وبيريشيتش، وأن من أسباب مطالبة الكرواتي الرحيل هو شعوره بعدم المساواة مع الأرجنتيني في إنتر.

وتفاعل مارسيلو بروزوفيتش، نجم إنتر، مع خبر سحب الشارة من إيكاردي وعلق بالإعجاب على عدة منشورات حول الأمر على صفحاته بمواقع التواصل.

وشوهد إيكاردي اليوم في تدريبات فريقه مع اللاعبين غير المستدعين للمشاركة في مباراة رابيد فيينا بعد قراره بعدم المشاركة.

ويلعب إنتر مساء الخميس في العاصمة النمساوية مع مضيفه رابيد فيينا بدور ال32 للدوري الأوروبي.