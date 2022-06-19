مسجد صغير وبعيد .. طلب غريب من ماني في قطر!

قصة عجيبة للنجم السنغالي في قطر

روى خالد النعمة؛ المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم قطر 2022، قصة جمعته بالسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، والتي شهدت طلبًا عجيبًا من الأخير.

حدثت تلك القصة خلال تواجد فريق ليفربول في قطر عام 2019، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي توج بها الفريق الإنجليزي على حساب فلامنجو البرازيلي.

ماذا قال النعمة عن تلك قصة ماني والمسجد؟

النعمة نشر سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف فيها عن القصة التي جمعته بماني، حيث طلب السنغالي توفير مسجدًا صغيرًا له، بشرط أن يكون غير مكتظ وإمامه سنغالي الجنسية.

وجاء نص التغريدات كالآتي: "ترددت كثيراً أن أفصح عن هذا الموقف، خاصة وأني لا أرغب في مشاركة كواليس عملي على الرغم من أن ميولي لتشجيع ليفربول لاتخفى على أحد (كما أفترض)، ولكن مع تأكيد انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ أتوكل على الله في مشاركتكم هذه الحكاية: حكايتي مع طلب ساديو ماني العجيب".

وواصل: "غاياتي من هذه الشهادة: ساديو ماني لا ينال حظه من التقدير، أتمنى أن أساهم في إعطائه قدره الذي يستحقه، أن تعيننا هذه الحكاية جميعاً على الخير".

ما هي تفاصيل قصة النعمة وساديو ماني؟

وبدأ النعمة في سرد القصة، حيث قال: "في شتاء 2019، كانت منافسات كأس العالم للأندية في الدوحة تكاد تنتهي بعد تأهل فلامنجو (في يوم 17 ديسمبر) وليفربول (في يوم 18 ديسمبر) للنهائي الذي كان مجدولاً ليوم السبت 21 ديسمبر".

وأردف: "في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر (ليلة النهائي) جاءني اتصال من زميل أجنبي في العمل، هو: ألو خالد، أنا: نعم أهلاً، هو: عذراً على إزعاجك، أنا: أبداً! كيف ممكن أخدمك؟، هو: أريد مساعدتك في طلب صغير، أنا: خير؟ ما هو؟، تابع زميلي: سأنشئ الآن مجموعة واتساب تجمعني وإياك وممثل من نادي ليفربول بهدف التنسيق لإيجاد مسجد صغير، بشرط أن يكون غير مكتظ وإمامه سنغالي!، أنا: لماذا والمساجد حول مقر إقامة الفريق كثيرة؟!، هو: الأمر يخص ساديو ماني!"

وأضاف: "بحدود 9:45 وبعد مجموعة من الاتصالات توصلت فعلاً إلى مسجد صغير في إحدى القرى خارج الدوحة شمالاً، تحصلت على رقم الإمام، وبادرت بالاتصال به، استمرت المكالمة حوالي 5 دقائق. دقيقة منها للسلام والترحيب وتعريف الإمام بنفسي، و 4 دقائق حاولت فيها أن أعرّفه على ماني حيث لم يكن يعرفه البتة!".

"تردد الإمام في البداية لأن المسجد كان خاصاً، لكنه وافق على مضض بعد إلحاحي المتزايد. عدت مرة أخرى لمجموعة الواتساب لأخبر الرجلين بهذا الخبر، ولأتأكد من ممثل النادي ما إذا كانوا يريدون قطع هذه المسافة في ليلة المباراة عوضاً عن الذهاب لأي مسجد أقرب".

واستطرد قائلًا: "وبعد السؤال، بيّن لي ممثل النادي أن ساديو ماني يحرص متى استطاع على اللقاء بأي إمام من السنغال في رحلاته الخارجية مع النادي بهدف الصلاة معه، والتذاكر معه، وسؤاله عن أحوال الجالية السنغالية في البلد الذي اجتمعا فيه، ولا يتردد بتقديم المساعدة في حال اشتكى الإمام من ظروف الجالية".

خالد واصل حديثه قائلًا: "أرسلت له موقع المسجد في المحادثة، وتمنيت لهما التوفيق، عرفت لاحقاً أن ساديو ماني استطاع أن يزور مسجداً آخر عن طريق ممثلي الجالية السنغالية في الدوحة".

"في اليوم التالي، السبت 21 ديسمبر 2019، تُوّج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية، وأصبحت أخجل من انتقاد ساديو ماني أثناء مباريات ليفربول حتى هذا اليوم مهما كان مستواه".

واختتم النعمة حديثه قائلًا: "شكراً ساديو لأنك إنسان رائع بقدر ما أنت لاعب رائع .. بل أكثر!".

ترددت كثيراً أن أفصح عن هذا الموقف، خاصة وأني لاأرغب في مشاركة كواليس عملي على الرغم من أن ميولي لتشجيع ليفربول لاتخفى على أحد (كما أفترض)



ولكن مع تأكيد انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ أتوكل على الله في مشاركتكم هذه الحكاية:



حكايتي مع طلب ساديو ماني العجيب



ثريد 👇🏼 pic.twitter.com/YTRi8VoqTE — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022

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