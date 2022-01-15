"مستوى حجازي تراجع كثيرًا بعد الانضمام للاتحاد، أصبح بطيئًا .. أقيمه 5 من 10"

وجه الناقد الرياضي والمتحدث الرسمي السابق باسم نادي الزمالك، عمرو الدرديري، انتقادًا لاذعًا لأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى تراجع مستواه انتقاله لللعب في السعودية.

حجازي انضم للفريق الجداوي صيف 2021، ويُعد من يومها حتى الآن بنظر الكثيرين أفضل مدافع في الدوري السعودي، كما يُشار له بأنه أحد المسؤولين المباشرين عن انقلاب وضع الاتحاد للأفضل وتواجده على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم.

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الدرديري وخلال حواره مع قناة نادي الزمالك الرسمية قال أن حجازي تراجع مستواه كثيرًا وأصبح بطيئًا منذ انتقل للعب في الدوري السعودي، وقد منحه تقييمًا منخفضًا للغاية خلال مباراة مصر ونيجيريا الماضية في كأس أمم إفريقيا.

إذ قال "الحقيقة أن أداء حجازي تراجع منذ انتقل للدوري السعودي، أصبح بطيئًا، وهذا ليس فقط خلال كأس أمم إفريقيا، بل حتى في كأس العرب لم يُقدم الأداء المطلوب والمتوقع، وقد بدا واضحًا أن محمود حمدي الونش كان أفضل منه، أقيمه خلال مواجهة نيجيريا بـ5 من 10".

تقييم الدرديري للاعبي منتخب مصر خلال المباراة التي خسرها الفريق بهدف نظيف أثار جدلًا واسعًا، خاصة منحه حارس المرمى محمد الشناوي 6 من 10 رغم أن العديد اعتبره نجم الفراعنة الأول في اللقاء والعامل الأهم الذي منع سقوطهم بنتيجة كبيرة.

مصر تستعد لمواجهة غينيا بيساو مساء غدٍ السبت في مباراة حاسمة للحفاظ على حظوظها في التأهل للدور القادم من كأس أمم إفريقيا، ومن المتوقع أن يتواجد حجازي في قلب الدفاع بجانب الونش.