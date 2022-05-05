مستوحى من حركة تضامن في المدينة .. ليفربول يكشف الزي الأساسي لموسم 2022-23

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الأساسي الجديد لموسم 2022-23، بأحدث تصميم من شركة "Nike" الأمريكية للمستلزمات الرياضية، والمستوحى من حركة "Scouse solidarity" في ليفربول.

ليفربول نجح في رفع الألقاب بشكل منتظم منذ موسم 2018-19، ويأمل الاستمرار على النهج ذاته في الموسم المقبل مع تجديد مظهر الفريق داخل الملعب.

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قام بتشكيل فريق يعتبر على نطاق واسع الأفضل في العالم، وتمكن من تحقيق النجاح محليًا وقاريًا، ويرغب في مواصلة ذلك الموسم المقبل.

Nike

ما الذي يجعل قميص ليفربول الجديد لموسم 2022-23 مختلفًا؟

ليفربول أصدر بيانًا مصاحبًا للإعلان عن القميص الأساسي الجديد كشف فيه أن التصميم مستوحى من حركة "Scouse solidarity"، ويعكس التصميم الجديد عقلية شعب ليفربول، والتي تجعل المدينة فريدة حقًا.

وأضاف البيان: "أسعار القميص لن تتغير عن الموسم الماضي، ويتميز القميص الأحمر بالكامل بتفاصيل أغنية لن تسير وحدك أبدًا، والتي تمثل الرابطة المرنة بين المشجعين والنادي".

وتابع: "على ظهر القميص، شعار 97 المغلف بشعلة الأبدية تخليدًا لذكرى الأطفال والنساء والرجال الذين فقدوا حياتهم في هيلزبره".

ماذا قيل عن الزي الجديد؟

جوردان هندرسون قائد ليفربول قال عن قميص النادي الجديد: "نحن فخورون جدًا بارتداء قميص نادي ليفربول".

وأضاف: "نحن نعرف بالضبط ما يعنيه هذا القميص لمشجعينا، ولا يسعنا الانتظار حتى نركض به في أنفيلد".

هل تم إصدار طقم حارس مرمى جديد لموسم 2022-23؟

بينما كشف ليفربول عما سيرتديه لاعبوه في الملعب على أرضهم الموسم المقبل، لم يعلن "الريدز" بعد عن قميص حارس المرمى الجديد.

ويؤكد النادي أن التصميم الجديد الذي سيرتديه أليسون بين الخشبات الثلاث سيكون متاحًا في وقت لاحق من مايو الجاري.

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