مستقبل وسط مانشستر يونايتد يتعهد باستغلال فرصة سولشار

لاعب الوسط الصاعد يعَد بتقديم أفضل ما لديه كلما جاءت الفرصة مع كبار مانشستر يونايتد

تعهد لاعب شباب مانشستر يونايتد أنجيل جوميز، ببذل كل ما في وسعه لاستغلال الفرصة النادرة، التي تحصل عليها مؤخرًا من قبل المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير.

وحصل صاحب الـ19 عامًا على فرصته الأولى مع فريق الشياطين الحمر يوم الخميس الماضي، بالمشاركة في الانتصار على أستانا بهدف نظيف في دوري مجموعات اليوربا ليج، ثم واصل انطلاقته المثيرة بمشاركته كبديل في مباراة الهزيمة أمام وست هام يونايتد في عطلة نهاية الأسبوع بهدفين نظيفين.

ومن المتوقع كذلك أن يحظى بفرصة الظهور الثالث مع كتيبة ذو الوجه الطفولي في سهرة اليوم الأربعاء ضد روشديل في الدور الثالث لكأس كاراباو.

وقبل المباراة قال لاعب الوسط لتلفزيون النادي "هذا ما أحاول الوصول إليه طيلة حياتي، من الآن لا أريد تصنيف نفسي كلاعب شاب، ما أريده هو فرض نفسي وفرض ما يُمكنني القيام به، ليس فقط الظهور أمام الجماهير، بل لإظهار لماذا أنا هنا".

وعن مشاركته الأوروبية قال "أعتقد أنني ظهرت بمستوى مقبول، فقد حاولت دخول أجوار المباراة بالتدريج لأمضي قدمًا، ومع الوقت قُمت بالمطلوب مني، بخلق فرص لزملائي ثم محاولة التسجيل بنفسي أو بتمريرة حاسمة تُسفر عن هدف".

📆أمس.. زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة

" بيل لاعب مهم، إنه يُريد أن يفعل الكثير"🗨️



📆اليوم، زيدان يستبعد بيل من مواجهة أوساسونا بقرار فني 🥺 pic.twitter.com/Mc68ZfkqRY — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وختم "إظهار المهارة والتحكم بالكرة، تأتي مع الثقة وبعد حصولك على كثير من الوقت في المباريات، ومن الواضح أن هناك المزيد من الفرص لإظهار نفسي، والثقة ستظهر في المباريات القادمة".