مستقبل هازارد والعودة للبيت القديم - ماذا لو لم يعد زيدان لريال مدريد؟

تغيرات عديدة في خريطة كرة القدم الأوروبية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

ربما لم يتخذ الفرنسي زين الدين زيدان، القرار الأفضل بمسيرته كلاعب أو مدرب، عندما قرر العودة لريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

فلورينتينو بيريز قرر الاستعانة بمنقذ النادي، الحاصل على 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري في زمن قياسي مع الميرينجي.

الأمور لا تبدو وأنها تسير نحو إنقاذ زيدان لريال في الوقت الحالي، بل يحتاج هو لمن ينقذه من هذه الورطة.

قرار زيدان بالعودة كان تاريخياً وربما يندم عليه، ولكن دعونا نعود لآواخر الموسم الماضي، ونتخيل هذا القرار وكأنه لم يحدث..

مستقبل هازارد

النجم البلجيكي لا يتمتع هو الآخر بأفضل انطلاقة ممكن بقميص ريال مدريد، ولا يبدو كالرجل الذي عهدناه يخطف الأنظار مع تشيلسي.

من أهم الأسباب التي دفعت هازارد للانتقال إلى ريال، كانت تواجد زيدان مثله الأعلى في كرة القدم، بجانب عشقه للميرينجي بشكل عام.

عدم وجود زيدان في ريال ربما كان يؤدي لبقاء البلجيكي مع تشيلسي، والذي كان سيغير موسم البلوز مع مدربه الواعد فرانك لامبارد.

تواجد أي مدرب آخر على مقاعد بدلاء ريال، ربما كان يفتح الباب أيضاً أمام برشلونة لضم هازارد، بدلاً من مطاردة نيمار طوال الصيف بدون جدوى.

العودة للسيدة العجوز

الفرنسي أكد أكثر من مرة رغبته في العودة مرة أخرى ليوفنتوس يوماً ما، الفريق الذي شهد بداية صعوده كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

لولا عودة زيدان في مارس الماضي للميرينجي، لكان على رأس المرشحين لقيادة يوفي خلفاً للمُقال وقتها ماسيميليانو أليجري، للعمل مرة أخرى مع كريستيانو رونالدو.

النادي الإيطالي قرر في النهاية الاستعانة بماوريسيو ساري، بعد سلسلة من الجدل والتفكير، عكس قرار تعيين زيدان الذي لم يكن يستغرق كل هذا الوقت في التفكير، للنجاح المبهر في فترته الأولى مع ريال.

الدوري الإنجليزي أيضاً كان وجهة محتملة لزيزو، خاصة تشيلسي الذي أيقن برحيل ساري منذ الموسم الماضي، وكذلك مانشستر يونايتد الذي يبحث عن مدرب جديد حتى هذه اللحظة.

مغادرة الحرس القديم

من أهم الأسباب التي تُعيق ريال في الفترة الأخيرة، وجود حالة من التشبع لدى العديد من نجوم الفريق مثل سيرجيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وداني كارفخال وكريم بنزيما.

زيدان يبدو من تجربته مع ريال، أنه يعتمد بشكل أكبر على أهل الثقة، وليس من المغامرين باستبعاد أسماء كبيرة لصالح آخرين أقل خبرة.

يوفنتوس يهدد تعاقد ريال مدريد مع مبابي وهالاند

تير شتيجن: خسارة برشلونة في روما وليفربول ليست كروية

تشبث الفرنسي ببعض اللاعبين يمنع بشكل كبير صعود أسماء حتى ممن جلبهم النادي مثل إيدر ميليتاو ولوكا يوفيتش وداني سيبايوس الذي خرج معاراً لأرسنال بحثاً عن الفرصة.

قدوم مدرب آخر غير زيدان، كان ربما يسفر عن تغيير كامل في شكل الفريق والعناصر الموجودة، بدخول أسماء أخرى لديهم تعطش أكبر للفوز بالبطولات.



إحياء مسيرة مورينيو

الغموض مستمر حول مسيرة البرتغالي حتى الآن، نظراً لضعف العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة من ليون وبنفيكا.

فكرة الانتقال للعمل بريال مدريد، فرصة لا تحتاج لأي تفكير من أي مدرب في العالم مهما كان اسمه وتاريخه.

مورينيو الذي خرج في حالة بكاء منذ أسابيع، يروي فيها مدى اشتياقه للعمل مرة أخرى بمجال التدريب، كان سيحصل على هذه الفرصة الذهبية لإحياء مسيرته التي أوشكت على الانهيار.

البرتغالي بدون عمل منذ ديسمبر الماضي، جميع الأبواب مغلقة أمامه، إلا ريال مدريد وصديقه فلورينتينو بيريز الذي ربما يعاود الاتصال به مرة أخرى بحالة تأكد فشل زيدان.