مستقبل غامض لإنريكي مع منتخب إسبانيا

هل يرحل إنريكي عن تدريب إسبانيا؟

يغيب لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن إعلان قائمة اللاروخا لمواجهة جزر الفارو والسويد في التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2020.

إنريكي سبق وغاب عن حضور مباراة مالطا في التصفيات لأسباب شخصية دون الكشف عن التفاصيل.

وسوف يتم الإعلان عن القائمة ظهر اليوم من جانب مساعد إنريكي، روبرتو مورينو، والذي سبق وعمل معه في روما وبرشلونة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ إنريكي لن يتواجد لأسباب شخصية وهو الأمر الذي بدأ يثير القلق في الاتحاد الإسباني حول إمكانية استمرار اللوتشو من عدمه.

بعض من جمال الكرات التي رأيناها في كأس العالم على مر التاريخ🏆😍



⚽️ ما هي الكرة المفضلة لديك؟🤔 pic.twitter.com/5LI2iFBlmt — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ هذه الأسباب قد تحرم مدرب البلوجرانا السابق من الاستمرار في عمله، مما دفع الاتحاد لوضع مدرب ديبورتيفو ألافيس، أبيلاردو فيرنانديز، بديلًا متوقعًا.

ولن يستمر أبيلاردو في تدريب ألافيس بعد انتهاء عقده مع الفريق ورفض التجديد مما يجعله متاحًا بنهاية الموسم.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراتي ضد جزر الفارو والسويد يومي 7 و10 يونيو المقبل في تصفيات أمم أوروبا.