"جلس مع شخصية كبيرة في نادٍ جماهيري واتخذ قراره!".. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل جواو فيليكس مع النصر

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي سعيد الهلال، عن تطورات "مستقبل" البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر.
فيليكس يرتبط بعقدٍ مع النصر، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ وسط تقارير عن رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، قريبًا.
وما عزز هذه التقارير؛ تصريحات شقيقه هوجو فيليكس، الذي اعترف فيها بأن جواو سعيد في المملكة، ولكن حلمه يظل العودة إلى القارة العجوز والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
* تفاصيل جديدة في مستقبل فيليكس
وفي هذا السياق.. كشف الهلال في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، عن وصول معلومات مؤكدة إليه؛ تفيد بجلوس فيليكس مع شخصية كبيرة في أحد الأندية السعودية الجماهيرية - لم يذكر اسمه -، لمناقشة إمكانية التعاقد معه في الصيف القادم.
وأضاف الهلال: "النجم البرتغالي أعطى الأولوية للنصر، من أجل تجديد عقده؛ خاصة أنه يميل إلى الاستمرار في السعودية لفترة أخرى، بسبب الراتب الضخم الذي لن يتحصل عليه في أوروبا".
وشدد الإعلامي والناقد الرياضي على أنه في حال لم يقدم النصر، عرضًا ماليًا مرضيًا لجواو فيليكس؛ فإنه سينتقل إلى النادي الجماهيري - سالف الذكر -، في الميركاتو الصيفي القادم.
المثير في الأمر أن أكثر من إعلامي سرّب، في الفترة القليلة الماضية، أن عملاق الرياض الهلال يفكر في ضم فيليكس؛ وذلك بعد نهاية عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في 30 يونيو 2027.
جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم إلى النصر في صيف عام 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث سجل 33 هدفًا وصنع 30 آخرين خلال 61 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".