مستقبل القائد في الهواء .. ريال مدريد يفضل تمديد عقد مودريتش على راموس

هل يرحل؟

يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام في ريال مدريد فيما يتعلق بتجديد سيرخيو راموس، وذلك بعدما ظهر تعليق سلبي من القائد عندما سُئل حول مستقبله.

عقد الدولي الإسباني ينتهي الصيف المقبل، ولا تزال المفاوضات بين اللاعب والإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز قائمة وسط اختلاف حول مدة العقد وقيمته.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" في الساعات الماضية فإن لوكا مودريتش، وهو حالة شبيهة براموس، قد أتم اتفاقه مع إدارة الميرينجي على التجديد وبراتب مرتفع ولكن لمدة عام وحيد.

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راموس ظهر في مطار إشبيلية بالساعات الماضية وسُئل حول آخر أنباء التجديد فأجاب وبدا على وجهه الغضب نسبيًا "سنرى، سنرى".

صحيح أن راموس وبيريز طمئنا جماهير ريال مدريد من قبل في تصريحات سابقة أن الأمور على يرام، لكن ما تقوله الأنباء الأخيرة من الصحف أن تجديد عقد مودريتش قد يضع نهاية راموس في مدريد.

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الواقع أن راموس يريد تجديد العقد لمدة عامين لا عام واحد، بما يتنافى مع سياسة الإدارة في تمديد إقامة اللاعبين كبار السن سنة تلو والأخرى، إلى جانب الراتب المرتفع الذي يحلم به والذي يأتي أيضًا عكس رغبة إدارة بيريز.

مودريتش جدد عقده في ريال مدريد بشروط الإدارة ربما، لكن راموس لا يزال يصمم على شروطه الخاصة، وربما تجديد الكرواتي عقده يُعطيه شعورًا بأن قيمة زميله أكبر من قيمته، ما قد يُزيد الطين بلة في التفاوض.

الجدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز أيضًا في نفس وضعية راموس حاليًا، فينتهي عقده بنهاية هذا الموسم ولم يتوصل بعد لاتفاق على التجديد، إلا أن الظهير والجناح الأيمن لا يُمانع التجديد عمومًا بأي شروط، فهو فقط يود البقاء في سانتياجو برنابيو.