مستقبل أنشيلوتي مع نابولي في أمان حتى الآن

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي في أمان بالرغم من النتائج السيئة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي لن تتم إقالته قريبًا من تدريب الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت عدة مصادر من ضمنها "سكاي سبورتس" و"لا جازيتا ديلو سبورت" وغيرهما من الصحف الكبرى قبل قليل.

وأكدت التقارير أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي يتوجه لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية في الوقت الحالي مما يعني أنه لن يكون متاحًا لأخذ أي قرار يخص مستقبل المدرب الحالي للفريق.

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وكانت العديد من التقارير السابقة قد رجحت تقديم المدير الفني إستقالته من تدريب الفريق لكن الأنباء الأخيرة تنفي تلك الفكرة بشكل تام.

وأشارت الأنباء أن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا ستكون هي الفصل النهائي في مسيرة أنشيلوتي مع نابولي حال استمرت النتائج في التراجع.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبرصيد ١٩ نقطة جمعهم من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات.