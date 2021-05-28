"مستقبلي؟ سنعرف قريبًا" .. لوكاس فاسكيز يهدد ريال مدريد بالرحيل ضمنيًا

أزمة جديدة لريال مدريد في التجديد لواحد من نجوم الفريق..

قال النجم الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز إن مستقبله مع ريال مدريد لا زال مجهولًا حتى الآن، ولكنه أكد أن الأمور ستتضح قريبًا بخصوص تجديد عقده أو الرحيل عن النادي الملكي.

وأكدت المصادر الصحفية مؤخرًا أن ريال مدريد يحاول أن يمدد عقد فاسكيز للحفاظ على قوام الفريق الحالي خاصة بعد رحيل زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

ولكن في ظل ذلك، خرج لوكاس فاسكيز ليتحدث دون أن يعطي أي مؤشر عن بقائه أو رحيله عن صفوف الفريق الملكي، ولكنه ترك الباب مفتوحًا وزاد من الترقب بعبارة "سنعرف قريبًا".

وحول ذلك قال النجم الإسباني: "أنا هادئ، الرحيل؟ من ذا الذي لا يريد الاستمرار في أفضل ناد في العالم؟ قريباً سنعرف كل شيء، لا يمكنني تخيل حياتي بدون كرة قدم".

وأضاف: "القائد سيرخيو راموس هو الرائد في ريال مدريد،. كريستيانو رونالدو؟ نجم عالمي، إذا رأيته في كل حصة تدريبية تشعر بالانبهار، لقد قدم سنوات عظيمة هنا".

وتابع: "الأشياء التي اكتسبتها من العمل مع كريستيانو وراموس ومودريتش كثيرة جدًا، كل منهم نجم كبير العمل معه يجعل زملائه يتحسنون، التعلم من كل واحد يجعلك تنمو وتكون أفضل في كل يوم ".

ماذا يعرض ريال مدريد على فاسكيز؟

النادي الملكي عرض على اللاعب نفس العقد الحالي له، بقيمة 10% أقل من العقد الحالي كما هو الحال مع بقية زملائه.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد منح اللاعب عقدًا طوله يصل لثلاث سنوات فقط وهو ما أثار حفيظته بشأن العرض المقدم له.

ماذا يريد لوكاس فاسكيز؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فالنجم الإسباني يريد الحصول على 15% زيادة على راتبه الحالي في صفوف النادي الملكي.

ويريد فاسكيز خمسة مليون يورو في الموسم الواحد، ويسعى اللاعب للحصول على عقد فترته تصل لأربعة أعوام، وهو ما يتعارض مع سياسة ريال مدريد الحالية.

ما الذي يمنع ريال مدريد من منح فاسكيز ما يريد؟

راتب خمسة مليون يورو في الموسم الواحد لا يبدو كبيرًا بالنسبة لأكبر أندية أوروبا ريال مدريد، لكن النادي بدأ اتباع سياسة جديدة.

ريال مدريد اتفق مع مجموعة من اللاعبين بالفعل على تجديد عقودهم مقابل تخفيض الراتب الحالي بنسبة 10% بسبب ظروف النادي الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا.

تلك المجموعة هي لوكا مودريتش ومارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش بالإضافة إلى كاسيميرو، ولو وافق النادي على طلبات اللاعب قد يتسبب في ثورة بصفوفه.

متى ينتهي عقد فاسكيز في ريال مدريد؟

ينتهي تعاقد اللاعب لوكاس فاسكيز في صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، أي أنه يستطيع التوقيع مع أي فريق يريد في الوقت الحالي.

رسميًا .. ريال مدريد يعلن ضم ألابا

جدير بالذكر أن فاسكيز كان قد تم تصعيده من فرق الشباب ريال مدريد وأمضى فترة إعارة مع إسبانيول في 2014 وكان أحد عناصر الثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا.