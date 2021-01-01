مستغلًا ورقة ميسي .. نيمار يماطل باريس من أجل برشلونة

اللاعب يرفض التجديد مع النادي الفرنسي

قرر المهاجم البرازيلي نيمار، منح برشلونة فرصة جديدة، من أجل التعاقد معه من باريس سان جيرمان في الصيف.

نيمار عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي الفرنسي حتى الآن، وسط مفاوضات مستمرة بين الطرفين.

باريس طلب من اللاعب التجديد قبل مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أن صاحب الـ29 سنة يرفض هذه الفكرة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن نيمار يرفض التجديد، من أجل منح برشلونة المزيد من الوقت خلال الأسابيع القادمة للتقدم بعرض مناسب لضمه.

رغبة باريس الحالية هي التجديد لنيمار في شهر إبريل الجاري، والعمل في نفس الوقت على تجديد عقد زميله الفرنسي كيليان مبابي.

ويطمح النادي في إقناع اللاعب بالبقاء حتى 2026، باعتباره أحد أهم أعمدة مشروع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وبالرغم من القيود المالية التي تواجه برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، إلا أن فكرة التحرك نحو نيمار تظل واردة، ولكن من الصعب اتخاذ أي قرارات جذرية بخصوص الانتقالات قبل نهاية الموسم الحالي.

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اللاعب لا يريد الضغط على برشلونة، حيث يعلم صعوبة الصفقة، لكنه يؤمن جيدًا أن التعاقد معه قد يكون أحد أهم الأوراق التي سيستغلها برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء.

يذكر أن نيمار نجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 8 في 22 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.