مستشفى الأهلي - الطبيب يعلن جاهزية ثلاثي الفريق ومدة عودة مروان محسن

الأهلي يعود من الجزائر اليوم لمواجهة المقاصة بعد ثلاثة ايام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، أن الفريق سيبدأ خلال الفترة الحالية استعادة عدد من لاعبيه المصابين بعد اكتمال شفائهم.

ويعاني الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات، حيث يغيب أكثر من 11 لاعبًا من قوامه الأساسي، منهم كافة مهاجميه.

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الطبيب قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "هناك أكثر من لاعب جاهز للمشاركة في المران الجماعي كالثلاثي سعد سمير وباسم علي وصلاح محسن، فقد خضعوا لبرنامج تأهيلي مكثف ثم برنامج بدني، وأصبحوا جاهزين".

وأضاف: "أما مروان محسن فيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليًا يستمر لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

سعد وباسم يعانيان من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني صلاح محسن من إصابة في العضلة الضامة، أما مروان فأصيب في العضلة الأمامية.

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في الإطار نفسه، تحوم الشكوك حول لحاق الأنجولي جيرالدو؛ صانع ألعاب الفريق، بالمواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سيخضع غدًا الإثنين، لفحص طبي، للاطمئنان على حالته وتحديد فترة علاجه.

خالد محمود أشار كذلك لتضاؤل فرص لحاق الأنجولي بمواجهة المقاصة، بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأمين عودة اللاعب وعدم تعرضه لمضاعفات، فيما يتوقف تحديد فترة علاجه بشكل نهائي وموعد عودته بعد الفحص الطبي.

وفي ظل نحس الإصابات الملاحق للأهلي، فكان جيرالدو قد أصيب في اللقاء الأول له بالفانلة الحمراء أمام سموحة السكندري بالدوري، وخرج بسبب العضلة الخلفية.

يذكر أن بعثة الأهلي تعود مساء اليوم، من الجزائر بعد التعادل أمام شبيبة الساورة بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأحمر فريق مصر المقاصة في 24 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز.