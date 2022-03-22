مستشار لابورتا : عودة ميسي إلى برشلونة ليست مستحيلة

يؤمن إنريك ماسيب مستشار جوان لابورتا رئيس برشلونة، أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي ليست مستحيلة.

ورحل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، منضمًا إلى صفوف باريس سان جيرمان.

ولا يعيش صاحب الـ34 سنة أفضل فتراته مع النادي الفرنسي، بخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وتعرض اللاعب لصافرات الاستهجان من الجماهير.

ماذا قال مستشار لابورتا؟

قال ماسي في تصريحات لإذاعة "كادينا سير":"لا شيء مستحيل كل المواقف غير المحتملة يمكن أن تحدث في الحياة، وربما أساء البعض كلمات تشافي حول عودته، لأنها لم تكن إيماءة على هذا النحو".

وأضاف:"ربما كانت حقبة ميسي من أجل الفترات في تاريخ النادي، لكن الأمور سارت بطريقة معينة واختار مشروعًا جديدًا في باريس".

وتابع:"الفريق لم ينهار بعد رحيله حيث نجحنا في التعافي ونؤدي بشكل جيد في الوقت الحالي".

كيف تحدث عن إمكانية ضم هالاند؟

وتطرق كذلك إلى إمكانية التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند:"أشير إلى الكلمات التي قالها الرئيس بأن النادي في وضع يسمح له بالتعاقد مع اللاعبين، لكن يجب أن تكون هناك تحركات أخرى في الاتجاه الآخر".

وأوضح:"لكي يأتي شخص ما يجب أن يغادر أحد، وهذا الأمر في يد السكرتير الفني بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والخطة الموضوعة".

وأنهى حديثه:"لو تطرقنا إلى هالاند بالتحديد، فهو لاعب يتمتع بجودة هائلة وسيكون مثيرًا للاهتمام انتقاله لأي فريق كبير".

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