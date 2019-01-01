مستحقات يوسف بلايلي ولوكاس ليما يضعان إدارة الأهلي في موقف حرج

تصل قيمة المستحقات على النادي الأهلي إلى ما يقرب من 26 مليون ريال

يبدو أن الأزمات تُحيط حاليًا بإدارة النادي الأهلي السعودي، خاصة في ظل مطالب أكثر من نادي بالحصول على مستحقات بيع لاعبيهم لصالح الراقي خلال الفترة المُقبلة.

تقارير صحفية سعودية قالت أن إدارة نادي الترجي التونسي تقدمت بشكوى مماثلة إلى FIFA، مطالبة بسداد الدفعة الأولى من قيمة انتقال عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي للنادي الأهلي، والتي تصل إلى 13.13 مليون ريال، ولم يتم سدادها حتى الآن.

وفي الإطار نفسه، قدمت إدارة نانت الفرنسي بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب مستحقات النادي من قيمة بيع عقد محترفه، البرازيلي لوكاس ليما للنادي الأهلي، مطالبة بسداد الدفعة الأولى من تلك المستحقات، والتي تبلغ 12.48 مليون ريال «3 ملايين يورو»، والتي لم تقم إدارة النادي الأهلي بسدادها حتى الآن.

وتصل قيمة المستحقات على النادي الأهلي إلى ما يقرب من 26 مليون ريال «6.2 ملايين يورو»، لم يتم سدادهما حتى الآن.

ويأتي هذا الأمر رغم وعود المشرف العام على كرة القدم في النادي، الأمير منصور بن مشعل بسدادها، إلا أن ذلك لم يتم.

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وتأتي هذه الأزمة امتداد لاختلاف وجهات النظر بين المشرف العام على كرة القدم ورئيس النادي أحمد الصائغ، على أمور سابقة خرجت للسطح لجميع متابعي الوسط الرياضي.