شهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك بسبب "المخصصات المالية" لعملاق جدة الاتحاد، من برنامج الاستقطاب السعودي.
برنامج الاستقطاب حدد "مخصصات مالية" لكل نادٍ في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من أجل مساعدته على تمويل صفقات اللاعبين الأجانب، خلال سوق الانتقالات.
جدل مخصصات الاتحاد المالية
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار عن وصول معلومات إليه؛ تفيد بخصم مبلغ 490 مليون ريال سعودي من مخصصات الاتحاد لدى برنامج الاستقطاب، البالغة 580 مليون ريال.
النجار زعم عبر برنامج "نادينا"، أن خصم هذا المبلغ الضخم من مخصصات الاتحاد المالية؛ جاء بحجة سداد ديون مستحقة على النادي الجدّاوي الكبير، على حد قوله.
ووجه النجار رسالة إلى مسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا: "أتمنى أن نحصل على إجابة.. لماذا قمتم بفعل ذلك؟!"؛ في إشارة إلى ارتكابهم مخالفة واضحة ضد الاتحاد، لأن أموال برنامج الاستقطاب مخصصة للصفقات وليس الديون.
رد رسمي من الرابطة المحترفة
ومن جهته.. رد عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، على مزاعم خصم المخصصات المالية لدى برنامج الاستقطاب؛ وذلك دون أن يذكر اسم الاتحاد بالذات.
بترجي قال في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس: "غير صحيح ما يُتداول؛ بشأن خصم مستحقات أحد الأندية من مخصصات برنامج الاستقطاب، لسداد ديونه".
وشدد بترجي على أن مخصصات برنامج الاستقطاب؛ محددة لدعم الأندية، وتمويل صفقاتها من اللاعبين الأجانب.
وبالتالي يكون متحدث الرابطة؛ قد نفى الرواية المتداولة بشأن المساس بمستحقات الاتحاد لدى برنامج الاستقطاب لسداد ديونه، وعدم استخدامها لتدعيم الفريق بصفقات أجنبية جديدة.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".