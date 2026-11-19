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شهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك بسبب "المخصصات المالية" لعملاق جدة الاتحاد، من برنامج الاستقطاب السعودي.

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برنامج الاستقطاب حدد "مخصصات مالية" لكل نادٍ في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من أجل مساعدته على تمويل صفقات اللاعبين الأجانب، خلال سوق الانتقالات.

جدل مخصصات الاتحاد المالية

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار عن وصول معلومات إليه؛ تفيد بخصم مبلغ 490 مليون ريال سعودي من مخصصات الاتحاد لدى برنامج الاستقطاب، البالغة 580 مليون ريال.

النجار زعم عبر برنامج "نادينا"، أن خصم هذا المبلغ الضخم من مخصصات الاتحاد المالية؛ جاء بحجة سداد ديون مستحقة على النادي الجدّاوي الكبير، على حد قوله.

ووجه النجار رسالة إلى مسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا: "أتمنى أن نحصل على إجابة.. لماذا قمتم بفعل ذلك؟!"؛ في إشارة إلى ارتكابهم مخالفة واضحة ضد الاتحاد، لأن أموال برنامج الاستقطاب مخصصة للصفقات وليس الديون.

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رد رسمي من الرابطة المحترفة

ومن جهته.. رد عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، على مزاعم خصم المخصصات المالية لدى برنامج الاستقطاب؛ وذلك دون أن يذكر اسم الاتحاد بالذات.

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بترجي قال في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس: "غير صحيح ما يُتداول؛ بشأن خصم مستحقات أحد الأندية من مخصصات برنامج الاستقطاب، لسداد ديونه".

وشدد بترجي على أن مخصصات برنامج الاستقطاب؛ محددة لدعم الأندية، وتمويل صفقاتها من اللاعبين الأجانب.

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وبالتالي يكون متحدث الرابطة؛ قد نفى الرواية المتداولة بشأن المساس بمستحقات الاتحاد لدى برنامج الاستقطاب لسداد ديونه، وعدم استخدامها لتدعيم الفريق بصفقات أجنبية جديدة.