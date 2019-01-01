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مستثمر جديد في إنتر! وطوهير يقترب من الخروج

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التغيير الإداري في إنتر وشيك

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تظهر العديد من التقارير الإيطالية والتي تشير إلى إمكانية تواجد مساهم جديد في أسهم نادي إنتر الإيطالي.

وتسعى شركة "سونينج" المالكة لنيراتزوري إيطاليا، إلى إدخال عضو جديد في إدارة النادي، ليحل بدلاً من الأندونيسي إيريك طوهير.

وحسب إل ماسيجارو وجازيتا ديللو سبورت، فإن طوهير الذي يمتلك 30% من أسهم النادي،  يسعى لبيع أسهمه لأحد رجال الأعمال من هونج كونج، وأن المفاوضات في المراحل الأخيرة.

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وستتم عملية البيع بشكل رسمي خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين، ليتم تجديد إدارة النيراتزوري.

الجدير بالذكر أن طوهير اشترى أسهم النادي في 2012 من موراتي، ومن ثم باع الجزء الأكبر من الأسهم للشركة الصينية في العام التالي مع الحصول على الجزء الأقل من الأسهم.

ويعود إنتر بدءاً من الغد لخوض أول مباراة في 2019، بلقاء بينيفنتو في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

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