مستاء من مسيرته مع منتخب هولندا.. كلويفرت: أهدرت فرصًا عديدة!

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خاض جاستن كلايفرت أولى مبارياته الدولية مع منتخب هولندا في عام 2018. وبعد ثماني سنوات، بات رصيد لاعب الوسط 14 مباراة دولية. يقول لاعب بورنموث لصحيفة Voetbal International: «هذا عدد قليل جدًا».

خاض كلويفرت أولى مبارياته الدولية مع هولندا وهو في صفوف أياكس. ويقول متأملًا السنوات القليلة الماضية: «في عام 2018، كنت أتخيل الأمور بشكل مختلف. لكنني ما زلت هنا. كل شخص يسلك طريقه الخاص. بعض الطرق أسهل من غيرها».

ويقول كلويفرت ناقدًا نفسه: «لم أسلك الطريق المثالي. لكن في ذلك جانب جيد أيضًا، فأنت لست مضطرًا لأن تسلك الطريق المثالي كي تحقق شيئًا ما».

لا يزال الهدف الأول بقميص هولندا بعيد المنال عن كلويفرت.

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ويوضح كلويفرت، عندما سُئل عن سبب عدم تسجيله حتى الآن مع هولندا: «أتذكر مباراة دولية حصلنا فيها على ركلة جزاء، وبالطبع أردت أنا أيضًا تنفيذها. لكن لدينا قائمة، وممفيس هو منفذ ركلات الجزاء الأول عندما يكون موجودًا، لذا كان محقًا تمامًا في أن ينفذها بنفسه».

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وقد اقترب لاعب الدوري الإنجليزي من التسجيل عدة مرات. «مباراة مالطا على أرضنا ، على سبيل المثال. سددت فوق المرمى بعد عرضية جيدة. وفكرت حينها فعلًا: ما الذي حدث بحق السماء؟ لذا نعم، أتوق إلى التسجيل».

وبسبب الإصابة، غاب كلويفرت عن فترة التوقف الدولي السابقة. وكانت آخر مباراة له مع هولندا في 30 يونيو، عندما كان المغرب أقوى في دور الـ32 بعد ركلات الترجيح.

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وكان كلويفرت، لاعب الوسط والمهاجم، أحد اللاعبين الذين أهدروا من على مسافة 11 مترًا. وساهمت تلك الركلات المهدرة في خروج هولندا، وتنحى رونالد كومان عن منصب مدرب المنتخب الوطني.

ولضمان مكان أساسي مع هولندا في المستقبل القريب، يتعين على كلويفرت أن يثبت جدارته أمام تشافي. أما إن كان لاعب أياكس السابق قادرًا على ذلك فهذا ما ستكشفه الأيام.

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ويبدو أن تشافي عازم على الدفع بفرينكي دي يونج وجوي فيرمان وتيجاني رايندرز في خط الوسط أمام اليونان يوم الجمعة. وإذا حدث ذلك، فسيبدأ كلويفرت المباراة على مقاعد البدلاء، وفي خط الهجوم أيضًا، يبدو من غير المرجح أن تتاح لكلويفرت فرصة.