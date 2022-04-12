مسألة وقت .. تين هاج يتفق على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موافقة المدرب الهولندي إريك تين هاج لتدريب نادي مانشستر يونايتد بدايةً من الموسم القادم.

وكان مدرب أياكس قد ارتبط اسمه بالنادي الإنجليزي منذ مدة طويلة، لكن من الواضح أن صفقة انضمامه باتت في اللمسات الأخيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن تين هاج وافق شفهيًا الآن على صفقة مدتها أربع سنوات، لكن لن يتم الكشف عن أي إعلان رسمي قبل نهائي كأس هولندا في 17 أبريل، حيث من المقرر أن يواجه أياكس فريق ايندهوفن.

وزعمت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تين هاج كان يفكر في عدد من العروض المنافسة للنادي الإنجليزي.

لكنه استقر على تدريب مانشستر وبات يبحث عن تكوين جهازه الفنية، حيث ارتبط بستيف مكلارين مساعد أليكس فيرجسون السابق والذي عمل مع تين هاج من قبل.

حيث يقال أيضًا إن تين هاج قد طلب أن يكون له رأي كامل في تكوين فريق العمل في غرفته الفنية وسيتم الانتهاء من أعضاء فريق الدعم الخاص به قريبًا.

فيما قرر المدرب الهولندي جلب مدرب اللياقة البدنية في أياكس، ميتشل فان دير جاج معه لمدينة مانشستر وذلك لرغبة تين هاج لاستمرار العمل معه.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نوريتش سيتي في الجولة ال 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.

اقرأ أيضًا..

تحدوا الصليبي والكسور والارتجاج .. لاعبون ضحوا بأنفسهم من أجل فرقهم!

ركلة كانتونا وشجار ميسي .. لحظات فقد فيها النجوم أعصابهم أمام الجماهير

سباق العرب في أوروبا | عودة صلاح .. ونجم الأسبوع خسر بالستة