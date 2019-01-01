مساعد كونتي عقب الانفصال: لقد اتهمني بالجنون بسبب إنتر

الرجل الذي رافق كونتي منذ أيام سيينا يخوض تجربته الأولى في اسكتلندا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف أنجيلو أليسيو المدرب الجديد لكيلمارنوك الاسكتلندي عن المحادثة التي جرت بينه وبين أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، لدى رفض الأول الانضمام إلى الأخير.

وقال أليسيو في تصريحات نقلتها صحيفة تيليجراف:"لقد أخبرني أني مجنون لرفض الذهاب، ولكن بعد 8 سنوات معاً حان الوقت لكي أبدأ في الرغبة بالمزيد".

وأضاف:"أردت تحدياً جديداً ولهذا أخبرته بقراري أني أريد أن أصبح مدرباً بنفسي".

وأوضح:"يجب أن أعمل أكثر في كيلمارنوك، ليس بجدية أكثر ولكن يجب أن أكثف العمل نفسه".

وكان أليسيو -54 عاماً- قد رافق كونتي على مر سنوات عديدة بدءاً من سيينا ثم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا وتشيلسي، ولكنه رفض الانضمام إليه في إنتر مفضلاً قيادة الفريق الاسكتلندي.