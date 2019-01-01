مساعد كونتي: تاريخه في يوفنتوس لا يمنعه من تدريب إنتر

عداوة كبيرة بين قطبي إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حلل أنجيلو أليسيو، مساعد أنطونيو كونتي السابق، الوجهات المحتملة المقبلة للمدرب الإيطالي، وقال إن ماضيه في يوفنتوس لا يمنعه من تدريب إنتر.

وتعرض كونتي لهجوم قوي من قبل بعضاً من الصحافيين المناصرين ليوفنتوس بسبب التقارير التي تحدثت عن موافقته على تدريب الغريم إنتر رغم سابق عمله كلاعب ومدرب مع البيانكونيري.

وقال أليسيو مع "راديو سبورتيفو": "أنطونيو جاهز للعودة لإيطاليا، العام الذي ابتعد فيه كان خياراً صحيحاً بعد عدة تجارب، برأيي هو لم يحسم قراره النهائي بعد".

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وأضاف: "هو يقيم الحلول، رفضه لروما؟ كان هناك إصرار ولذا كان من الجيد أن يوضح وجهة نظره علانية، يمكنه العودة ليوفنتوس كذلك، العلاقة لا تزال جيدة".

وواصل الإيطالي: "في الأيام المقبلة سيقرر إذا كان سيختار إنتر أم يوفي، وربما حتى يذهب خارج إيطاليا، برأيي لا يوجد مشكلة في تدريب إنتر له كيوفينتينو سابق، هو شخص محترف".

الجدير بالذكر أن كونتي مبتعد عن الملاعب منذ رحيله عن تدريب تشيلسي نهاية الموسم الماضي.