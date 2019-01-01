مساعد فيلانوفا في برشلونة: ميسي كان قريبًا من الرحيل

جوردي رورا يكشف محاولات فيلانوفا لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

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كشف جوردي رورا، مساعد مدرب سابق في برشلونة، أنّ ليونيل ميسي، هداف النادي الكتالوني، كان قريبًا من الرحيل عن الفريق في 2014 لولا تدخل تيتو فيلانوفا.

فيلانوفا عمل مع بيب جوارديولا لثلاث سنوات قبل أن يتولى تدريب الفريق لموسم 2012-2013 وتوفي في أبريل 2014 متأثرًا بمرض السرطان.

وقال رورا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ميسي كان في فترة صعبة وقرر الرحيل عن برشلونة وبالأخص بعد خسارة نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد".

وتابع: "قبل وفاته بـ 6 أيام، ميسي اجتمع مع تيتو وأقنعه الأخير بالبقاء في برشلونة لأنّه الفريق الأنسب بالنسبة لإمكانياته وطريقة اللعب.".

رورا أشار إلى أنّ فيلانوفا اجتمع لساعات مع ميسي وخرج الأخير مقتنعًا بأهمية وجوده في برشلونة ورغبة في البقاء هناك لسنوات.

وأردف: "تيتو كان شخصًا بسيطًا ومباشرًا ويمتلك شخصية محبوبة للجميع في برشلونة كما أنّه كان احترافيًا لأعلى مستوى".

بعد اقتراب السيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، @MedoISC يُحلل مشروع بيب جوارديولا🧐

فلماذا يتألق الفريق في الدوري ثم يعجز عن المنافسة أوروبيًا؟ 🤔

وما رأيك: السيتي شوّال فلوس؟ 🤑 أم مخطط مدروس؟ 🤩#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/yVgJtAwk4U — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

واختتم: "موسم الفوز بالدوري بـ 100 نقطة كان صعبًا للغاية، فهناك ضغط كبير داخل النادي وكذلك الظروف الصحية التي مر بها تيتو. فخور بأننا حققنا إنجازات في هذه السنة".

جدير بالذكر أنّ ميسي كان قريبًا من مانشستر سيتي في 2016 أيضًا ولكن اللاعب تراجع عن فراره بالرحيل.