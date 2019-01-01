مساعد ساري غير متأكد من رحيل فابريجاس ويشيد بموراتا

فوز سهل للبلوز لكن الحديث اليوم ليس لساري كالمعتاد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدرب المساعد لنادي تشيلسي الإنجليزي، كارلو كوديتشيني، عن فوز تشيلسي السهل على حساب نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

تفوق البلوز بهدفين، سجلهما الإسباني ألفارو موراتا، والذي لم يحتفل بهدفيه في لقاء اليوم رغم تسجيله بعد غياب.

كما شهدت المباراة تجدد إصابة لوفتس تشيك، والظهور الأخير للإسباني سيسك فابريجاس، بقميص البلوز.

حارس تشيلسي الأسبق تحدث عن موراتا وأداءه في مباراة اليوم: "اعتقد أنه شكّل أداء قوي اليوم، ظهر بأداء جيد مع الفريق سواء هجوميًا أو دفاعيًا، وكان من المهم أن يسجل هدفين للحصول على الثقة، ونحن جميعًا سعداء بالأداء، نتمنى أن يظل في نفس المستوى ويسجل ويكون أكثر حرية على المستوى الذهني".

وعن عدم احتفال موراتا بهدفيه اليوم: "اعتقد أن زولا قال قبل المباراة أنه من الصعب أن لا يسجل المهاجم طيلة تلك الفترة أهدافًا، وهذا ما يظهر على اللغة الجسدية، أنه يعمل بجد، ونحن نعرف أن يريد التسجيل وشكرًا لأنه سجل اليوم ولأننا نهتم بالمسابقة بشكل جيد".

بهدفي موراتا.. تشيلسي يعبر نونتنجهام فوريست بنجاح 2-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي. 🔵 pic.twitter.com/Qz9xtmg1ZK — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وردًا على إمكانية تسجيل موراتا 20 هدفًا الموسم الحالي: "أنا متأكد أن يستطيع القيام بها، أنه مهاجم رائع، ولديه الإمكانية والآن لديه الثقة المُستعادة والتي سيبني عليها من أجل تسجيل الأهداف".

وتعرض لوفتس تشيك لإصابة مرة أخرى في الظهر ليخرج قبل دقائق من نهاية الشوط الأول: "أنها متأسف له، لديه ردة فعل في المباريات بشكل جيد، وأشعر أنه ساهم بشكل جيد اليوم، علينا أن نعرف ما الذي يؤثر عليه ونحله، لكنه يقدم أداء جيد".

وعن ظهور فابريجاس الأخير: "لا أعرف بشكل شخصي، إذا كانت المباراة الأخيرة له، أنه لاعب رائع وسنقدم له التحية اللازمة، لكن بالنسبة لي لا أعرف ولن أعلق على الأمر".

وأهدر سيسك ركلة جزاء: "أنه يسدد الركلات، أنها ليست الأولى أو الأخيرة لإهدار ركلة الجزاء، لكن حسب معرفتي فأن الحارس تصدى لها بشكل جيد".

لا يمكنك أن تشاهد لقطات توديع لاعب لفريقه دون أن تتأثر.. سيسك لم يستطع تمالك دموعه في آخر مبارياته بالقميص الأزرق 👋😢pic.twitter.com/swzxUegbDa — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وعن احتمالية رحيل جاري كاهيل: "اعتقد أن ساري سيتحدث عن موقفه في مؤتمر يوم الأثنين المقبل، أنا هنا للحديث عن المباراة ليس أكثر".

واختتم عن اللاعب هودسون أودوي: "لقد قدم مباراة رائعة، وأداء رائع، قدم هدفين ولعب بشكل جيد دفاعيًا، حتى عندما كانت لدينا بعض المشاكل في خط الوسط مع إمبادو كان يساعد ولديه التزام عظيم، نحن نريده أن يقدم أداء مثل هذا، لأن يقلل شكوك ساري حوله في هذا المركز".

ويستعد تشيلسي بشكل مباشر، لمواجهة توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الثلاثاء المقبل.