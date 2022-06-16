مساعد رينارد السابق يوافق على تدريب منتخب مصر

هل يدرب بوميل منتخب مصر؟

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الفرنسي باتريس بوميل، من تدريب منتخب مصر، بعد أن أبدى موافقته على العرض الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم.

من هوباتريس بوميل المرشح لتدريب مصر؟

باتريس بوميل كان مساعدًا لمواطنه هيرفي رينارد المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، حينما كان يدرب منتخبات زامبيا وساحل العاج المغرب، ولكنه لم يُكمل معه مسيرته.

وأصبح بوميل مديرًا فنيًا مع المنتخب العاجي، الذي قاده في 20 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 5 وخسر مثلهم، ووصل معه إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وخسر بوميل على يد منتخب مصر في أمم إفريقيا في دور الـ16، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بوميل يوافق على تدريب مصر

وأشار موقع "في الجول" المصري إلى أن اتحاد الكرة المصري تواصل بالفعل خلال الأيام الماضية مع باتريس بوميل، من أجل تدريب منتخب مصر.

المدرب الفرنسي وافق على عرض تدريب المنتخب المصري، والأمر الآن في يد اتحاد الكرة، الذي سيحسم مسألة تعاقده مع بوميل من عدمها.

ومن المنتظر أن يتم حسم مسألة التعاقد مع باتريس بوميل خلال الأيام القادمة، في ظل دخول مسؤولي اتحاد الكرة في مفاوضات مع أكثر من مدرب حاليًا.

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